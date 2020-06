A Vallelunga l'ultimo round della Porsche Esports Carrera Cup Italia

Arriva con una sorpresa stasera alle 19.00 su Sky Sport Arena l'ultimo atto della Porsche Esports Carrera Cup Italia, il cui Prologo 2020 ospiterà nel round finale di Vallelunga il capitano del Milan Alessio Romagnoli, in azione al simulatore con la 911 GT3 Cup in livrea Q8 Hi Perform.

Nel monomarca virtuale, il primo al mondo parallelo alla serie reale nato nel 2018 dalla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica, il calciatore rossonero si getta nella mischia con gli scatenati piloti della Carrera Cup reale e sei tra i migliori sim racer nazionali, tra l'altro sulla pista che sarebbe di casa, visto che Romagnoli è nato ad Anzio, in provincia di Roma. Diversi piloti hanno ripreso gli impegni fuori e dentro alla pista e quindi per Vallelunga sono previste alcune assenze forzate, anche importanti, tra i driver reali.

Come già al Mugello, non è presente Matteo Cairoli, fatto che consegna matematicamente la vittoria nella classifica Piloti a Leonardo Caglioni. Il rookie di Ombra Racing è sempre stato tra i più veloci sulle piste del monomarca virtuale, dove però gli manca ancora il successo assoluto. Il giovane bergamasco ha l'occasione di mettere la ciliegina sulla torta, insomma.

Tra i sim racer, invece, Vallelunga è la tappa decisiva della sfida tra l'attuale leader Giovanni De Salvo (Bonaldi Motorsport) e il campione in carica Danilo Santoro (Sky Q), con il primo in ogni caso favoritissimo, visto che al sim racer trevigiano basterà tagliare il traguardo per confutare ogni questione sulla vittoria finale.

Tornando agli assenti, proprio gli impegni di David Fumanelli in pista con la Porsche Experience hanno consentito a Romagnoli di "salire" sulla vettura del team Q8 Hi Perform, mentre rientra in azione Daniele Cazzaniga con quella targata Ghinzani Arco Motorsport e si attendono conferme da Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) e Michele Malucelli (Team Malucelli) dopo le ottime prove offerte al Mugello.

La telecronaca e il commento di prove e gara stasera sono affidati all'ormai collaudato duo formato da Guido Schittone e Matteo Bobbi.

Le classifiche dopo 5 round

Sim racer: 1. De Salvo p.95; 2. Santoro 75; 3. Ciriello 55; 4. Simonini 48; 5. Losio 42.

Piloti: 1. Caglioni p.75; 2. Cairoli 55; 3. Iaquinta 53; 4. Quaresmini 42; 5. Gattuso 29.

I partecipanti del Mugello