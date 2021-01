A Monza si decide la Porsche Esports Carrera Cup Italia

Torna in tv la Porsche Esports Carrera Cup Italia per il quarto e ultimo round sul circuito di Monza. La tappa decisiva per il titolo della terza edizione, disputata da remoto, sarà trasmessa stasera (lunedì) alle 21.00 su Sky Sport Arena con telecronaca affidata a Guido Schittone e Matteo Bobbi.

Il monomarca virtuale, il primo al mondo parallelo alla serie reale nato nel 2018 dalla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica, assegna il titolo di campione 2020 dopo quelli 2018 e 2019 conquistati rispettivamente dal sim driver reggiano Enzo Bonito e dal romano Danilo Santoro, oltre a quello del Prologo 2020 ottenuto da Giovanni De Salvo la scorsa primavera.

Gli stessi Santoro e De Salvo sono protagonisti a Monza, autodromo fedelmente riprodotto attraverso il sim game Assetto Corsa, ma i due, dai rispettivi simulatori, questa volta si giocano il terzo posto del campionato, visto che la lotta per il titolo assoluto coinvolge matematicamente gli equipaggi “misti” pilota reale / pilota virtuale formati da Simone Iaquinta e Gianfranco Giglioli, in vetta alla classifica con la 911 GT3 Cup in livrea Ghinzani Arco Motorsport, e da Michele Malucelli e Michele Nerbi, a sua volta in gara con la vettura nei colori proprio del Team Malucelli.

Per aggiudicarsi matematicamente il campionato a Iaquinta-Giglioli bastano 8 punti sui 36 disponibili all’Autodromo Nazionale, con Malucelli e Nerbi chiamati all’impresa di recuperare 28 punti al duo di testa.

Non deciderà l’alloro assoluto, ma, acquisita anche al simulatore la supremazia di Iaquinta tra i piloti "reali" grazie a tre successi su tre nelle gare 1 a loro riservate, è sfida aperta per decidere la leadership, seppur platonica, tra i sim driver. In lizza proprio i due “navigati” Santoro e De Salvo e i due emergenti Giglioli e Nerbi, che come accennato si giocano anche il titolo vero e proprio con i rispettivi equipaggi.

A Monza sono confermati i 15 equipaggi decretati dal sorteggio di inizio stagione. Si confrontano nelle due classiche gare da 28 minuti + 1 giro partendo dalla seguente classifica attuale di campionato: 1. Iaquinta / Giglioli 85 p.; 2. Malucelli / Nerbi 57; 3. Vukov / Santoro 45; 4. Altoè / De Salvo 40. 5. Quaresmini / Capitanio e Spavone / Miraglia 26.

Gli iscritti per Monza