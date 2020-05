A Imola il secondo round della Porsche Esports Carrera Cup Italia

La Porsche Esports Carrera Cup Italia riparte dal circuito di Imola e in tv su Sky Sport Arena con Giovanni De Salvo e Matteo Cairoli in vetta alle rispettive classifiche: quella dei sim racer per il trevigiano e quella dei piloti per il già driver Junior di Porsche.

Domani (venerdì 15) alle 19.00 con il duo Schittone-Bobbi in cabina di commento l'emittente satellitare trasmetterà il secondo round del Prologo 2020 del monomarca virtuale parallelo alla Carrera Cup Italia nato dalla collaborazione tra Porsche Italia e Ak Informatica.

Saranno di nuovo 22 i protagonisti a sfidarsi sui rispettivi simulatori in gara unica di 28 minuti + 1 giro. Tornano tutti i sei esperti sim racer già visti in azione nella prova inaugurale di Monza, con De Salvo, vincitore venerdì scorso, che deve guardarsi in particolare dagli attacchi del campione in carica Danilo Santoro e dal sorprendente Giorgio Simonini.

A Imola si conta una novità tra i 16 piloti “veri”, dove come accennato dopo il quarto posto assoluto e la vittoria di categoria ottenuti a Monza è Cairoli a guardare tutti dall'alto della relativa classifica. Assente Enrico Fulgenzi, sarà della partita Jacopo Guidetti, che all'esordio porterà in gara una 911 GT3 Cup per la prima volta con livrea del team Duell Race.

Osservati speciali anche il rookie classe 2003 Leonardo Caglioni (in evidenza a Monza), Stefano Gattuso e alcuni tra i più sfortunati protagonisti della gara di Monza, da David Fumanelli a Diego Bertonelli fino a Simone Iaquinta, che sul circuito brianzolo aveva dimostrato di potersi giocare anche il podio assoluto prima del forzato ritiro.

Le classifiche dopo Monza (round 1)

Sim racer: 1. De Salvo p.20; 2. Santoro 15; 3. Simonini 12; 4. Tozzato 10; 5. Ciriello 8.

Piloti: 1. Cairoli p.20; 2. Caglioni 15; 3. Gattuso 12; Rovera 10; 5. Cerqui 8.

I partecipanti di Imola