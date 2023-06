Carrera Cup Italia | A Vallelunga si gioca una cruciale partita tecnica

Non è affatto semplice tirare le fila del venerdì del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia 2023 a Vallelunga. Una giornata davvero "tecnica" che ha messo alla prova squadre, piloti e anche vetture, impegnati fino a sera a controllare i dati delle libere del pomeriggio dopo aver anche disputato ben 4 ore di test pre-gara stamattina.

Il rebus delle qualifiche è complicato: le variabili in gioco sono davvero numerose fra primo caldo della stagione, una piccola incognita meteo che tuttora persiste su sabato mattina, gestione degli pneumatici, condizioni del fondo che cambiano e soprattutto traffico in pista.

Insomma, un venerdì davvero intenso e complesso da interpretare globalmente, anche se una certezza può essere benissimo rappresentata da Gianmarco Quaresmini. Il campione in carica ha svettato sia nel test (1'34"323 il suo miglior crono) sia nelle libere (1'34"624), svelando comunque un potenziale e l'ottima verve generale in casa Dinamic Motorsport.

"Sono super soddisfatto di questo venerdì - ha detto a fine giornata il pilota bresciano -. Primo nel test stamattina e poi nelle libere, tra l'altro con pneumatici usati dalla prima gara di Misano. Nonostante questo sono riuscito a fare un ottimo tempo e a dare 3 decimi di gap al secondo. Mi trovo molto bene con il setup della macchina e abbiamo il potenziale per recuperare e rilanciarci in classifica. I rivali sono tanti ma l'obiettivo resta sempre quello di confermarmi campione".

Già, i rivali sono tanti almeno quante le variabili. Uno che balza immediatamente alla mente è Matteo Malucelli, che fra l'altro a Vallelunga deve farsi perdonare quell'incredibile partenza dello scorso anno, quando scattò ben prima dello spegnimento dei semafori dalla prima fila di gara 1 (in pole c'era proprio Quaresmini).

A rendere bene l'idea di quanto la giornata sia tecnicamente tutta da valutare molto in profondità è Alberto Cerqui. Il campione 2021 e alfiere BeDriver non utilizza neppure giri di parole: "Sono abbastanza soddisfatto, stiamo lavorando bene in squadra, ma siamo tutti sempre molto vicini, quindi è difficile interpretare le varie situazioni. C'è un momento in cui la pista è più veloce, un altro che magari non trovi traffico mentre spingi e magari, come mi è capitato nella prima parte di libere, che invece non trovi mai un giro libero. La gestione delle qualifiche sarà molto difficile. I valori in campo credo che li abbiamo visti di più stamattina, quando tutti abbiamo messo 1 o 2 set di Michelin nuove. Comunque sarà importantissimo partire davanti in gara. Anche il caldo sarà un fattore da non sottovalutare, devo dire che oggi un po' l'ho sofferto perché non eravamo più abituati".

"Il caldo è un nostro nemico - gli fa eco Simone Iaquinta dal box Ghinzani Arco Motorsport -, oggi era più importante mettersi a posto per la gara che per la qualifica. Poi dal test alle libere la pista è cambiata molto quindi speriamo che domattina non cambi ancora altrimenti le buone regolazioni provate oggi non serviranno. Stamattina nel test eravamo veloci, ma con l'unico set di gomma nuova montata ho trovato bandiera rossa. Nelle libere invece è andato tutto bene, chiaramente avevamo un po' tutti le gomme di Misano...".