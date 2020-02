Un altro podio per Grégoire Saucy

Il weekend di Grégoire Saucy in Nuova Zelanda non è iniziato benissimo. Il giovane pilota elvetico si è dovuto accontentare della decima posizione in qualifica per Gara 1, per poi terminare la corsa al nono posto. Leggermente migliore il risultato ottenuto nella seconda gara del fine settimana con l’ottavo piazzamento. Saucy ha poi decisamente alzato il ritmo nell’ultima manche del terzo appuntamento stagionale della Toyota Racing Series.

Nella seconda sessione di qualifiche, Saucy ha messo a referto il terzo tempo. In partenza è poi riuscito a guadagnare una posizione mettendosi negli scarichi di Igor Fraga. Un secondo posto, quello ottenuto in Gara 3, che permette al talento svizzero di conservare il suo terzo posto nella classifica generale.

Da dimenticare, invece, il weekend di Axel Gnos, altro pilota rossocrociato in competizione alla Toyota Racing Series. Già in difficoltà durante le prove libere, Gnos è rimasto coinvolto in un incidente in Gara 1 riuscendo comunque a chiudere in 15esima posizione. Il giorno dopo, nelle successive due corse, stato costretto al ritiro.

Il torneo prosegue il prossimo weekend con il penultimo atto della stagione sul circuito di Pukekohe.