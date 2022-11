Giancarlo Fisichella parteciperà alla S5000 ad Adelaide

Il tre volte vincitore in Formula 1 ha firmato con il Team BRM come pilota ospite per la serie V8 al suo debutto sul famoso circuito cittadino di Adelaide.

La gara sarà il secondo appuntamento della Tasman Series, categoria che ha preso il via sulla Gold Coast lo scorso fine settimana.

Fisichella non è del tutto estraneo alla S5000 avendo già fiutato l’aria dell’ambiente in occasione dell'appuntamento del 2020 all’Albert Park nel 2020, tuttavia in quella occasione ha potuto disputare solo un giorno di prove e qualifiche prima che l'evento venisse cancellato a causa della pandemia.

"Sono entusiasta di tornare in Australia per correre la S5000, finalmente", ha dichiarato Fisichella. "Dopo la sfortunata cancellazione delle gare del Gran Premio d'Australia 2020 è come se avessimo delle questioni in sospeso di cui occuparci".

"La mia carriera in Formula 1 è iniziata letteralmente poche settimane dopo l'ultima gara di F1 ad Adelaide, quindi non ho mai guidato su questo circuito che adesso si presenta in una versione leggermente più corta rispetto al tracciato del GP. Sono molto impaziente”.

“Mi aspetto che la vettura S5000 sia veloce. Sono anche entusiasta di guidare con il Team BRM, squadra che ha un ottimo curriculum nelle corse in Australia e che ha gestito il mio amico Rubens Barrichello quando ha guidato la S5000 nel loro primo evento nel 2019".

L'amministratore delegato della 500 miglia di Adelaide, Mark Warren, ha dichiarato che Fisichella sarà una presenza di spicco.

"Siamo entusiasti di ospitare Fisichella ad Adelaide e non abbiamo dubbi che darà spettacolo, in particolare agli appassionati di Formula 1", ha dichiarato. “Fisichella porta con sé l'esperienza di guida in Formula 1, GT e auto sportive in tutto il mondo e va ad arricchire il programma di sport motoristici di alto livello".

"Manca poco meno di un mese e questo nuovo ingaggio dà il via a una serie di annunci importanti che ci aspettiamo di fare nelle prossime settimane".

Nathan Herne ha conquistato la leadership della Tasman Series dopo aver vinto la prima gara a Surfers Paradise lo scorso fine settimana. La Adelaide 500 si svolgerà dall'1 al 4 dicembre.