NASCAR: ecco il canale dedicato di Motorsport.tv

La National Association for Stock Car Auto Racing, meglio nota come NASCAR, ha ufficialmente lanciato il proprio canale dedicato su Motorsport.tv, la piattaforma digitale di Motorsport Network dedicata alla trasmissione in streaming.

Il canale dedicato alla NASCAR offrirà agli spettatori centinaia di contenuti esclusivi e di dietro le quinte della categoria.

Con una platea mensile di oltre 56 milioni di utenti, l’arrivo della NASCAR accrescerà ancor di più il bacino d’utenza di Motorsport.tv.

Motorsport Network e NASCAR vantano una già forte partnership: Motorsport Games gode di una licenza pluriennale grazie alla quale è stato realizzato NASCAR Heat e la conseguente serie eNASCAR Heat Pro League. Rilasciato di recente, NASCAR Heat 5 ha raggiunto un considerevole volume di vendite, mentre la seconda stagione della eNHPL ha calamitato l’attenzione di oltre 3.7 milioni di spettatori.

“NASCAR è un brand planetario e ora, grazie a Motorsport Network, i fan di tutto il mondo potranno avere accesso a molti più contenuti di prima. Motorsport Network è il partner perfetto per offrire un simile servizio ai nostri fan e ci aiuta ad allargare ulteriormente il nostro brand per il mondo”, commenta Wyatt Hicks, managing director NASCAR Digital Media.

Gli fa eco Eric Gilbert, Presidente Motorsport.tv: “Motorsport.tv è in forte crescita con un ritmo che non ha altri precedenti nella storia. Non vedo l’ora di vedere dove potremo arrivare con un campionato prestigioso come la NARSCAR. Offrire un servizio simile non solo aiuterà loro a promuovere il proprio campionato, ma offrirà ai nostri utenti un servizio in più”.