Villeneuve conquista il primo successo nella Euro NASCAR

Dopo aver ottenuto diversi podi, tra cui un secondo posto proprio a Vallelunga lo scorso anno, Jacques Villeneuve ha portato alla vittoria il team Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport. La sua gara non è stata senza difficoltà, tuttavia, essendo incappato in una penalità di cinque secondi per una partenza anticipata, che lo ha portato anche davanti al poleman Alon Day.

Dopo aver superato Day in frenata alla prima curva, Villeneuve ha staccato gli avversari e ha iniziato l’ultimo giro con un vantaggio di 5.2 secondi. Quando la bandiera a scacchi ha segnato la fine della gara, il divario si era esteso a 6.3 secondi su Vittorio Ghirelli, che è stato impegnato a lottare con Gianmarco Ercoli fino al traguardo.

“Finalmente, è passato molto tempo prima che questa vittoria arrivasse – ha detto Villeneuve – Abbiamo lottato nelle posizioni di testa e la macchina era buona in gara. Abbiamo avuto un momento difficile nelle prove, ma in qualifica la macchina è stata davvero incredibile".

“Mi hanno dato una penalità alla partenza, non sono sicuro del perché. Le regole dicono 'vai' sul verde, quindi devo essermi perso qualcosa nel regolamento, comunque andrò a controllare. Ma una buona cosa è che ho anticipato la partenza perché non avevo i cavalli contro Alon, il che era ovvio fino alla curva 1. Credo che avendo corso così tanto sugli ovali negli Stati Uniti, non ho dovuto sollevare all'esterno della curva 1 lì. Mi sono semplicemente buttato e Alon ha alzato il piede”.

Il vincitore Jacques Villeneuve, Academy Motosport / Alex Caffi Motosport Photo by: ErregìMEDIA

C'è stata una difficoltà anche nella gara a punti, dato che il leader della serie Loris Hezemans ha buttato fuori dalla gara Day. Hezemans ha potuto finire solo decimol dopo un drive-through, permettendo a Ghirelli di chiudere a cinque punti da lui prima del round finale di domenica.

Hezemans, 24 anni, ha in programma di competere in tutti gli eventi su pista della NASCAR Cup Series nel 2022 per la nuova squadra del Team Hezeberg, e correrà in altre piste ovali una volta che sarà approvato dalla NASCAR.

Villeneuve ha testato l'auto Next Gen del team al Roval di Charlotte all'inizio di questo mese, stabilendo il 12esimo tempo più veloce, ma ha anche danneggiato l'auto andando contro il muro rientrando nella sezione ovale.