NASCAR: Newman in condizioni serie dopo un bruttissimo incidente

Ryan Newman è in ospedale in condizioni molto serie, ma non in pericolo di vita dopo uno spettacolare e bruttissimo incidente occorsogli all'ultimo giro della Daytona 500 di NASCAR Cup Series.

La gara si è disputata di lunedì a causa del maltempo che incombeva nel weekend. Il portacolori della Roush Fenway Racing stava difendendo il primato dagli assalti di Ryan Blaney e Denny Hamlin; Blaney ha provato l'attacco spostandosi sulla sinistra all'interno, ma Newman lo ha chiuso e le due vetture si sono toccate.

La Ford #6 del leader si è intraversata andando a sbattere contro le barriere esterne molto violentemente, ma alle sue spalle è sopraggiunto il gruppone, con Corey LaJoie che non ha potuto evitare l'impatto facendo capottare Newman, sulla cui auto si è pure iniziato a propagare un incendio, domato dagli addetti alla sicurezza.

La situazione è apparsa immediatamente seria dato che ci è voluto parecchio per estrarre il pilota dai rottami (operazione coperta dai teli per evitare curiosi), mentre alla stampa è stato chiesto di lasciare la pit-lane.

Nel frattempo, Hamlin ha tagliato vittorioso il traguardo ignaro del tutto, tant'è che ha pure festeggiato con i classici "donuts", per poi essere travolto da una bordata di fischi appena è sceso dall'abitacolo. Naturalmente sono poi arrivate le scuse da parte sua e del team Joe Gibbs Racing.

Trasportato al vicino ospedale locale, ora Newman è sotto osservazione medica e alle 22;00 è arrivato un comunicato dalla sua squadra.

"Ryan Newman è ricoverato all'Halifax Medical Center, le sue condizioni sono serie, ma i dottori hanno anche precisato che le lesioni non lo mettono in pericolo di vita. Apprezziamo i vostri pensieri e preghiere, e vi chiediamo di rispettare la privacy di Ryan e della sua famiglia in questo momento. Apprezziamo anche la vostra pazienza e collaborazione, vi forniremo ulteriori informazioni appena saranno disponibili".