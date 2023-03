NASCAR | Jenson Button debutterà ad Austin su una Ford Mustang

Jenson Button farà il proprio debutto nel campionato NASCAR a fine marzo. Il britannico, campione del mondo in Formula 1 nel 2009 con la BrawnGP, guiderà la Ford Mustang n. 15 del Rick Ware Racing con il supporto di Stewart-Haas Racing. Mobil 1 sarà lo sponsor principale della vettura, con cui ha già collaborato in passato nei suoi anni passati in McLaren.

La notizia giunge dopo la conferma che un altro campione del mondo di F1, Kimi Raikkonen, correrà al COTA, guidando una terza vettura del Trackhouse Racing numero 91.

Tuttavia, l'appuntamento di Austin non sarà l'unico a cui prenderà parte Button. Oltre alla tappa di Austin, prevista per il 26 marzo, l'inglese parteciperà anche alla gara di Chicago Street Course il 2 luglio e all'Indianapolis Motor Speedway Road Course il successivo 13 agosto.

Il COTA rappresenterà il debutto di Button in una corsa della NASCAR e precede di pochi mesi la leggendaria 24 Ore di Le Mans, dove condividerà con Jimmie Johnson e Mike Rockenfeller una vettura Next Gen Cup modificata appositamente per l'occasione. La vettura verrà preparata da Hendrick Motorsports.

"La prima volta che sono salito sull'auto del Garage 56 ho pensato: 'Che cosa ho fatto? È così diverso', e questo è durato circa quattro giri. Poi ho pensato: 'Aspetta, è ancora una macchina da corsa. Ha quattro pneumatici che toccano la strada. È una macchina da corsa meccanica, il che è ancora meglio per imparare'", ha spiegato Button, raccontando le sue emozioni la prima volta che ha provato la vettura che guiderà nelle prossime settimane.

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Foto di: True Speed PR

"La sfida mi è piaciuta molto", ha dichiarato Button, che ha testato la vettura Garage 56 al Sebring International Raceway, al Daytona International Speedway e all'inizio di questa settimana al COTA.

"Una vettura Cup ha molta meno deportanza ed è molto più pesante, ma la vettura Garage 56 mi ha dato un'idea di come sarà e una direzione, il che è davvero utile. So che alla mia prima gara non mi aspetto di qualificarmi davanti a tutti e non mi aspetto di lottare per la vittoria. Ho molto rispetto per i piloti che corrono nella Cup Series. C'è così tanto talento, sia sugli ovali che sui percorsi stradali."

"Dieci anni fa si diceva che i piloti della NASCAR non erano in grado di guidare su un circuito, ma credo che abbiano dimostrato di saperlo fare. Ogni volta che un ex pilota di F1 sale su un'auto di serie, all'inizio fa fatica. Ci vuole un po' di tempo prima che prendano il ritmo, quindi non mi aspetto di essere subito in testa. Per questo motivo, per me è fondamentale fare più di una gara, in modo da poter ottenere il meglio da me stesso e dalla vettura".

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Foto di: True Speed PR

Button ha all'attivo 306 partenze in Formula 1 con 15 vittorie, 50 podi e otto pole position. La sua ultima partenza è avvenuta nel Gran Premio di Monaco del 2017, in sostituzione di Fernando Alonso alla McLaren mentre quest'ultimo era impegnato nella mitica 500 miglia di Indianapolis. Dopo il ritiro dalla F1, ha vinto il titolo Super GT 2018 nella classe GT500.

"Il motivo per cui sono riuscito a rimanere in Formula 1 per così tanto tempo è che ho sempre avuto la sensazione di imparare", ha spiegato Button, guardando al passato ma anche alle sfide future.

"C'era sempre qualcosa di nuovo in termini di tecnologie, o potevo ancora migliorare le mie capacità di guida. Quando sono arrivato al mio 17° anno in F1, mi sono sentito come se avessi perso un po' quella fame perché non c'era più nulla di nuovo. Non c'era più qualcosa di nuovo da imparare."

Jenson Button sulla Brawn BGP 001 Mercedes, la vettura con cui l'inglese si assicurò il titolo nel 2009. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Allontanarmi dalla F1 mi ha dato l'opportunità di provare serie diverse che mi entusiasmavano. Ho corso nel Super GT in Giappone. Ho corso a Le Mans. Ho corso in fuoristrada perché era un'altra abilità da imparare. Ti metti in una posizione un po' vulnerabile, perché non è la tua abilità completa e c'è ancora molto da imparare per essere all'altezza dei migliori. Mi piace la sfida di guidare cose nuove", ha aggiunto l'inglese, raccontando anche la sua esperienza da pilota e proprietario del team JBXE, squadra che partecipa al campionato Extreme E dedicato ai SUV elettrici.

"Ovviamente, correre con un'auto della Cup è molto diverso da quello a cui sono abituato. È molto più pesante, con molta meno potenza e, in pratica, senza deportanza. C'è un cambio sequenziale che richiede l'uso dell'acceleratore, quindi ci sono molte cose da imparare in un periodo di tempo molto breve."

"Ma sono entusiasta di questa nuova sfida e quando mi butto in qualcosa, lo faccio al 100%. Non lo faccio solo per divertimento. Voglio essere competitivo e so che per esserlo ci vorrà un po' di tempo. Ecco perché fare queste tre gare va benissimo per questa stagione".