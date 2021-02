NASCAR Cup: gran botti e fuochi alla Daytona 500!

Michael McDowell ha vinto a sorpresa la Daytona 500 di NASCAR Cup, ma la gara è stata caratterizzata da un paio di spettacolari incidenti che hanno inciso parecchio sulle sorti della contesa.

Nel giorno in cui si ricordavano i 20 anni dalla tragica scomparsa di Dale Earnhardt sull'ovale della Florida, già al 14° giro dei 200 previsti si è verificata una prima carambola che ha messo fuori causa parecchi dei pretendenti al successo.

Alla curva 3, Kyle Busch ha toccato il posteriore di Christopher Bell, che - scomponendosi - è franato addosso all'incolpevole Aric Almirola. Le due vetture si sono intraversate andando a sbattere contro il muretto esterno e, ritrovandosi perpendicolari a chi stava sopraggiungendo, inevitabilmente hanno scatenato il caos.

Oltre a Bell ed Almirola, ad alzare bandiera bianca per i troppi danni riportati sono stati Alex Bowman, Ryan Blaney, Daniel Suarez, David Ragan e Ryan Newman, con la gara sospesa per 45' per consentire la risistemazione del tracciato.

Ricominciate le ostilità, stavolta si è giunti all'ultima tornata per vivere ulteriori brividi ed emozioni con tanto di fuoco e fiamme.

Joey Logano e Brad Keselowski si trovavano uno in scia all'altro, seguiti da McDowell, il quale si è ritrovato con strada spianata verso il successo dopo la collisione fra i due rivali che lo precedevano.

Il tutto si è verificato nuovamente alla curva 3, con Keselowski che ha toccato la parte posteriore sinistra di Logano mandando la Ford #22 in testacoda nella parte interna della curva, e finendo a sua volta per girarsi verso l'esterno.

A McDowell si sono letteralmente aperte le porte del successo dato che è passato indenne fra i due, mentre alle sue spalle le macchine di Keselowski e Logano venivano a loro volta prese da Kyle Busch, Austin Cindric e Bubba Wallace, con tanto di sfiammate e scintille a rendere ancor più spettacolare il botto.

Fortunatamente tutti i concorrenti sono usciti illesi dai rottami; nel frattempo la neutralizzazione col classico "Caution" ha decretato McDowell vincitore davanti a Chase Elliott ed Austin Dillon, con Kevin Harvick e Denny Hamlin in Top5.