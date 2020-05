La NASCAR è la prima a ripartire: Harvick trionfa a Darlington

Il motorsport riapre i battenti e, così come tutte le altre attività che esulano dalle corse, lo ha fatto per fasi e piccoli passi. Ieri la prima serie a lasciare il virtuale e tornare - finalmente - reale è stata la NASCAR Cup.

Al Darlington Raceway si è tenuta la Real Heroes 400, prima gara dopo l'interruzione forzata dovuta alla pandemia da COVID-19 che, di fatto, ha bloccato per diverse settimane gran parte del mondo. Sport compresi.

Il weekend di gara è stato svolto secondo i nuovi parametri sanitari imposti dai vertici della serie (senza pubblico sulle tribune, ad esempio) e, alla fine dell'evento, i promotori della NASCAR Cup hanno avuto modo di esternare tutta la loro soddisfazione per le modalità e il risultato finale di un fine settimana straordinariamente... ordinario.

"Tutti quelli con cui abbiamo parlato nella zona dei garage ci hanno detto che questo fine settimana è andato estremamente bene", ha dichiarato Steve O'Donnell, vice presidente esecutivo della NASCAR. "Tutti sono arrivati all'impianto in tempo".

"Le vetture sono arrivate e sono state ispezionate. A parte la numero 18, su cui abbiamo riscontrato un problema, tutto il flusso di lavoro è andato bene, il piano ha lavorato bene e tutti penso che abbiano goduto di questo fine settimana".

"Non abbiamo dovuto ricordare a nessuno di mettere la maschera. Tutti nella NASCAR si sono comportati bene, ci siamo rispettati a vicenda. Tutti abbiamo remato per fare in modo di poter fare questa gara".

A dire il vero, nel weekend appena trascorso si è verificato un problema, ovvero quello legato alla distanza sociale imposta agli spotter. Domenica, infatti, la NASCAR ha dovuto emettere diversi avvertimenti per mantenere le distanze imposte nel corso della gara, eluse per due terzi della durata della competizione. Questo sarà un aspetto che dovrà essere rivalutato dai vertici della categoria.

Harvick firma la sua prima vittoria 2020

Per la cronaca, a trionfare al Darlington Racewy è stato Kevin Harvick, ossia il leader del campionato. Sino a ieri, Harvick è stato in testa alla classifica di NASCAR Cup 2020 senza aver vinto alcuna gara.

Prima della sosta dovuta alla pandemia da COVID-19, Kevin si era trovato a comandare pur non avendo mai vinto una gara nel 2020, solo grazie a ottimi piazzamenti. Al "problema" ha rimediato molto bene ieri con una performance dominante alla Real Heroes 400, comandando per ben 159 giri sui 293 previsti.

Harvick ha preceduto sul traguardo Alex Bowman per 2"1. Questo successo, il 50esimo della carriera, lo mantiene inoltre l'unico pilota del 2020 ad aver chiuso tutte le gare disputate in Top 10. Grazie a questa vittoria, Harvick è salito al 12esimo posto assoluto nella speciale classifica dei piloti capaci di vincere una gara nella serie, raggiungendo Ned Jarrett e Junior Johnson.