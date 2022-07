Daniil Kvyat debutta in NASCAR Cup ad Indianapolis questo weekend

Daniil Kvyat è pronto a debuttare in NASCAR Cup. Il ventottenne russo, già noto al pubblico della Formula 1 per aver corso con Toro Rosso e Red Bull, guiderà la seconda vettura del Team Hezeberg nelle tre gare all’Indianapolis Motor Speedway Road Course, che si terrà questa domenica, al Watkins Glen Internation del 21 agosto ed al Charlotte Roval del 9 ottobre.

Il Team Hezeberg nasce dall’unione degl i sforzi tra la leggenda delle corse Toine Hezemans e l'imprenditore olandese Ernst Berg. Il team ha schierato la Ford Mustang n. 27 in diverse gare di questa stagione.

Loris Hezemans guiderà la Ford n. 27 questo fine settimana, mentre Kvyat sarà al volante della Toyota n. 26.

"Sono molto felice di poter fare il mio debutto nella NASCAR Cup Series ad Indianapolis. Sono sempre stato intrigato dal correre nella NASCAR, la massima forma di motorsport negli Stati Uniti", ha dichiarato Kyvat. "La NASCAR mi ha sempre incuriosito, perché per me è una forma pura di motorsport".

All'inizio della stagione 2013 Daniil Kvyat ha debuttato nella GP3 Series ottenendo tre vittorie e cinque podi per poi conquistare il campionato. Kvyat ha debuttato in Formula 1 con la Toro Rosso all'inizio della stagione 2014, a soli 19 anni. Al Gran Premio d'Australia 2014 Kvyat si è classificato 9° in gara stabilendo il record di più giovane pilota a punti in F1, un record precedentemente detenuto da Sebastian Vettel.

Dopo l’ottima stagione 2014 Kvyat è stato promosso alla Red Bull Racing per il 2015. Il suo primo dei tre podi è arrivato al Gran Premio d'Ungheria 2015, diventando così il secondo pilota più giovane a salire sul podio all'età di 21 anni. Ha continuato a far parte del programma piloti della Red Bull fino al 2020, concludendo la sua carriera in Formula 1 alla Alpine come pilota di riserva nel 2021.

"Non vedo l'ora di avere successo in questa categoria e spero di lottare per vittorie e campionati in futuro. Non ringrazierò mai abbastanza la NASCAR, Josh Reaume, Toine Hezemans, Ernst Berg e tutti quelli del Team Hezeberg per questa opportunità" ha dichiarato il russo.

"I ragazzi del team hanno lavorato senza sosta per preparare la macchina e me stesso a questa esperienza. Sarà la mia prima volta a Indianapolis e non vedo l'ora di vederlo dal vivo. Da quello che ho visto in video è un circuito impegnativo, ma non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di gareggiare nella NASCAR Cup Series".

A febbraio, Kvyat aveva firmato per il G-Drive Racing nel FIA World Endurance Championship per fare il suo debutto nel mondo delle gare endurance, compresa la 24 Ore di Le Mans, ma il team si è poi ritirato in seguito ai criteri stabiliti dalla FIA dopo l'invasione dell'Ucraina.

Dopo essere rimasto in disparte per tutta la stagione, il co-proprietario del team Josh Reaume ha dichiarato che la NASCAR sia un'ottima destinazione per la prossima avventura di Kvyat nel mondo dei motori.

"Daniil è un pilota di grande talento con un'incredibile esperienza nel mondo delle ruote scoperte. A mio parere la NASCAR è un ottimo punto di arrivo per Daniil. Non vedo l'ora di partecipare al passaggio di Daniil alla NASCAR e di aiutarlo come posso".

A Watkins Glen, Kvyat sarà affiancato in Cup dall'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Raikkonen, che guiderà una Chevrolet Camaro ZL1 insieme ai compagni di squadra del Trackhouse Racing Daniel Suarez e Ross Chastain.