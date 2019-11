Zarco: "Nel 2020 voglio un top team. Avintia non lo è”

L’improvviso ritiro di Jorge Lorenzo ha lasciato una sella libera sulla griglia della MotoGP e Johann Zarco aspira a prenderla. Tuttavia, il francese ha trovato sul suo cammino un durissimo rivale ed è Alex Marquez, che potrebbe occupare il posto nel team Repsol Honda. Lo spagnolo infatti ha preso vantaggio e le negoziazioni sono in fase avanzata.

Nelle ultime ore si era già aperta una strada per Zarco: il team Avintia. Lo stesso direttore sportivo, Ruben Xaus, non ha negato i contatti quando ha parlato con DAZN Spagna: “Siamo un effetto domino, ma durante il fine settimana di Valencia ci sono sempre notizie bomba”.

I qualifica, Zarco è rimasto fuori dal Q2 e partirà dalla 13esima posizione. Quando gli è stato chiesto che ne sarà del suo futuro ha risposto: “Sono concentrato sul presente, su quanto posso lavorare sulla moto. Ho persone intorno a me che possono provare a preparare il futuro, ma non è troppo nelle mie mani, perché ci sono cose che si devono mettere insieme per prendere il posto di Jorge o stare in Honda”.

“Voglio una buona moto, una buona squadra e poi lavorare su me stesso, perché credo in quello che posso fare. Tornando, ho visto che la motivazione aumenta perché posso lavorare e progredire”.

Motorsport.com gli ha chiesto direttamente se stesse considerando l’opzione di Avintia: “Non ho idea. Non penso troppo e lascio che la gente lavori per me questo fine settimana. Ma, come detto, voglio un top team con una buona moto. Per me Avintia non è un top team. Perciò, se devo accontentarmi di quel posto, mi organizzerò e tornerò in Moto2. L’obiettivo al momento è Honda”.

Il posto a cui fa riferimento Zarco in Moto2 sarebbe quello lasciato vuoto da Alex Marquez: “Sì, ci sono contatti con Avintia, questo significa che Alex Marquez passerebbe in MotoGP. Se non si muove, non ho la risposta in questo momento. Per me sarebbe un errore andare lì, sarebbe meglio tornare in Moto2. Se Marquez passa alla classe regina, significa che c’è un posto come Marc VDS che resta vuoto. Ho bisogno di una buona squadra che mi offra la possibilità di dare il massimo ogni fine settimana e Avintia non me lo permette. Non critico nessuno, ma non voglio commettere lo stesso errore che ho fatto due anni fa quando ho firmato con KTM”.

↓ Ecco la griglia di partenza dopo l'addio di Lorenzo ↓