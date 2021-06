Zarco: "Vinales non si rende conto dell’opportunità che aveva”

Da questa mattina è ufficiale: Maverick Vinales non sarà pilota Yamaha nel 2022. Il pilota di Roses ha deciso di lasciare la Casa di Iwata un anno prima della scadenza del contratto. È strano vedere un pilota stracciare volontariamente il proprio contratto con un team ufficiale, prima di lui è successo a Johann Zarco, che nel 2019 ha lasciato KTM a metà della sua prima stagione con la Casa austriaca.

Tuttavia, la situazione del francese era molto diversa, dato che aveva ottenuto solamente una top 10 con la RC16, mentre Vinales ha vinto otto gare, compresa quella di quest’anno, da quando è approdato in Yamaha nel 2017. Zarco, infatti, non ha ancora trovato la sua affermazione in MotoGP.

“È difficile dire se Vinales ha fatto bene ad andarsene – ha detto il pilota Pramac domenica, prima che la notizia fosse ufficializzata – Quando ho lasciato KTM non stavo facendo podi né pole. Quindi è ovvio che non si rende conto della fortuna che ha”.

Zarco ha chiuso con un quarto posto il suo Gran Premio d’Olanda ed è soddisfatto dopo un fine settimana negativo con alcuni errori a fine gara che gli hanno impedito di attaccare Joan Mir: “Una buona quarta posizione alla fine di un weekend difficile, ho pensato anche al podio. Non era la pista migliore per no, ho fatto un ultimo giro davvero buono. Mi aspettavo di essere un po’ più veloce alla Curva 15 per attaccare alla chicane. Mir frenava tardi, però lasciava un po’ di spazio. Nel tentativo di andare veloce alla 15 per mantenere il contatto, ho perso il posteriore”.

Il pilota del team Pramac è ora secondo in classifica a 34 punti da Quartararo al termine della nona gara della stagione. Però incrementa il suo vantaggio su Bagnaia e Miller, secondo e terzo rispettivamente: “Ho perso dei punti nei confronti di Fabio, ma ne ho guadagnati alcuni sui miei rivali in campionato e spero di tornare più forte nella seconda metà di stagione per essere un vero aspirante al titolo. Ho imparato molto in questa prima metà di anno e proverò ad applicarlo nella seconda”.