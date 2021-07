Zarco: "L'obiettivo è battere Quartararo, non essere la prima Ducati"

Il motociclismo francese sta vivendo il miglior momento della sua storia. Fabio Quartararo è il leader del Mondiale dopo nove gare, con un vantaggio di 34 lunghezze sul diretto inseguitore, il connazionale Johann Zarco. "El Diablo" ha già vinto quattro GP e colto altri due podi, mentre il pilota del Pramac Racing è salito quattro volte sul podio ma non ha ancora vinto.

Il pilota di Cannes è stato in testa alla classifica dopo i due secondi posti in Qatar. Un inizio di stagione che era andato oltre le sue stesse aspettative.

"Speravo di stare tra i primi cinque e di lottare per il podio. Un grande inizio in Qatar, con due secondi posti. Sono tornato in Europa in testa al campionato. Poi ho avuto un incidente in Portogallo ed ho un po' faticato in Spagna, ma ho recuperato bene tra Le Mans, Mugello e Barcellona", ha riassunto Zarco parlando con Canal + Sport su Twitch.

Quartararo è sembrato il più forte del lotto nella prima metà del 2021, ma il #5 non sembra intenzionato a gettare la spugna.

"Sto cercando di continuare a migliorare per essere un vero contendente al titolo e lottare con Fabio fin dalle FP1. Anche se siamo rivali, se ci giocheremo il titolo, sarà fantastico. Questo non è mai successo in Francia. Sono anni eccezionali e dobbiamo sfruttarli al massimo", ha detto.

"L'obiettivo è finire davanti a Fabio, non essere la prima Ducati. Essendo dietro a Fabio, sono la miglior Ducati e questo è un bene, ma non è l'obiettivo principale. Con una posizione così buona in campionato, deve essere fare più punti possibile e sognare di diventare campione del mondo. Con Miller e Bagnaia mi capisco molto bene e per la Ducati è importante avere tre piloti molto forti che non litigano".

Arrivato alla sua quinta stagione in MotoGP, Zarco ha collezionato 11 podi, ma non ha ancora colto la sua prima vittoria. Un risultato che sogna di centrare al termine della pausa estiva. Per sicurezza, infatti, si allenerà sul suo famoso backflip durante l'estate.

"Ci lavorerò un po' quest'estate. Faremo un tentativo. Al Red Bull Ring la nostra moto potrebbe avere un vantaggio, ma non sarà facile. Ma mettendo tutto insieme, se riuscirò ad aumentare il mio livello come voglio, posso ottenere la prima vittorie e poi le cose possono andare molto bene per il campionato", ha detto.

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 50 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 50 Foto di: Dorna Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, después de la caída 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, después de la caída 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images