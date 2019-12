Zarco: "Honda difficilissima? Sono i giornalisti a dirlo!"

Quando salirà sulla Ducati dell'Avintia Racing nei test di Sepang, Johann Zarco potrà fregiarsi di una sorta di record: potrà dire infatti di essere salito su ben cinque MotoGP differenti nello spazio di meno di quattro anni.

Nel 2016, anno del suo secondo titolo in MotoGP, aveva fatto un test in Giappone sulla Suzuki, ma poi si era accasato alla Yamaha Tech 3, con la quale nel 2017 e nel 2018 si era mostrato come uno degli astri nascenti della classe regina, al punto che la KTM avrebbe fatto anche carte false per assicurarsi i suoi servigi nel 2019.

Un'avventura che non è andata come entrambe le parti avrebbero sperato e quindi si è conclusa subito dopo la gara di Misano, concedendo però a Johann l'opportunità di salire sulla Honda del Team LCR nelle ultime tre gare della stagione, per sostituire l'infortunato Takaaki Nakagami.

I suoi risultati in sella alla RC213V non sono stati indimenticabili, visto che ha collezionato un 13esimo posto in Australia e poi due ritiri in Malesia e a Valencia, anche se a Sepang era riuscito a stare stabilmente nella top 10 prima di essere buttato giù da Joan Mir.

Nonostante tutto, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il due volte iridato della Moto2 ha sottolineato che secondo lui non è una moto così complicata come a più riprese hanno sottolineato Cal Crutchlow e Jorge Lorenzo nella stagione appena conclusa.

"Si ripete che è difficilissima, ma sono i giornalisti a dirlo. Io ho ritrovato subito l'anima di una moto giapponese. Poi non dico che sia facile da guidare, a Marc riesce tutto perché ha una fiducia estrema. Ma la moto ha un potenziale enorme" ha detto Zarco.

Chissà cosa ne penserà Lorenzo, che nella "lotta" con la RC213V è uscito con le ossa rotte nel vero senso della parola, arrivando al punto di annunciare il ritiro al termine della stagione...