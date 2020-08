Zarco: “Felice della pole, ma non ho il passo per vincere”

Johann Zarco è stato autore di un tempo stratosferico nel Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca ed il crono di 1’55”687 gli ha permesso di conquistare la pole position, anche davanti al più favorito Fabio Quartararo. Il leader del mondiale inoltre è scivolato alla ricerca del limite, ma è comunque secondo alle spalle del connazionale.

Il dominio Yamaha è stato fermato dalla Ducati del team Avintia, che porta in pista la Desmosedici del 2019, mentre le ufficiali sono apparse decisamente più in difficoltà. Zarco ha sempre avuto buoni tempi durante il fine settimana, ma non era mai stato considerato come uno dei candidati alla pole position, ma scatterà davanti a tutti, anche ai due portacolori Yamaha Petronas.

Al termine della qualifica, il francese non nasconde il proprio entusiasmo: “Sono contento. Ancora non credo di aver conquistato la pole position oggi! Ho avuto una buona gionata venerdì e ho migliorato i miei tempi sul giro con le gomme per passare al Q2. Ho disputato una buona terza sessione di prove libere e questa è una soddisfazione”.

“La prima gomma scivolava un po’ troppo e non sono potuto andare veloce come questa mattina – prosegue Zarco – ma non mi sono preoccupato molto. Con la seconda gomma ho gestito meglio il gap dal gruppo che seguivo, in cui c’erano Morbidelli, Rossi, Binder e Petrucci”.

Questa posizione in pista gli ha permesso di siglare un primo settore impressionante, quasi due decimi più rapido di tutti: “Ho potuto controllare meglio il grip al posteriore e ho sfruttato bene l’accelerazione ed il tempo è venuto. Sono contento e spero di poter sfruttare questa posizione per iniziare bene domani”.

Tuttavia, Zarco è consapevole del fatto che il suo passo non è dei migliori e le difficoltà incontrate da Ducati nel conservare le gomme posteriori potrebbero non permettergli di giocarsi la vittoria. Il francese ad ogni modo non si pronuncia ed evita di parlare di podio: “Non ho ancora il ritmo per giocarmi la vittoria, ma domani faremo del nostro meglio e dovremo gestire le gomme giro dopo giro, ma penso sarà complicato”.

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora