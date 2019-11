Zarco: “Devo essere in top 7 per dimostrare che sono tornato”

Johann Zarco ha debuttato con la Honda RC213V del 2018 del team LCR al Gran Premio d’Australia lo scorso fine settimana, chiudendo la gara in 13esima posizione, a meno di 27 secondi dal vincitore. Ora, dopo questo primo contatto con la moto giapponese, il francese si pone altri e più ambiziosi obiettivi, puntando alla top 7 per dimostrare che merita di continuare a competere in questo campionato.

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Zarco commenta la prestazione di Phillip Island, di cui si ritiene soddisfatto: “La cosa più importante è che in Australia non sono caduto. Ancora non ho fatto nulla di importante con Honda, ma non mi sono nemmeno reso ridicolo e questo è interessante”.

Dopo una prima presa di contatto con la moto, il pilota transalpino spera di essere più competitivo alla sua seconda gara con la Casa alata, prima dell’ultimo appuntamento della stagione a Valencia: “So già cosa troverò sulla moto, quindi questo accorcerà i tempi. Quando mi adatterò sorriderò dentro al casco, perché le cose mi verranno più naturali e sarò più vicino alla top 10 ed alla top 7”.

Zarco ha studiato i dati di Marc Marquez, l’unico pilota in grado di far andare veloce la Honda ogni fine settimana: “Sui dati di Marc, si vede che ha tutto sotto controllo e può dare il massimo. Io ho perso un po’ di fiducia e devo recuperarla”.

“Comunque ho margine di miglioramenti – afferma il francese – sarò il più neutrale possibile e sfrutterò tutto quello che potrò di quanto fatto già in Australia. Non tengo molto in considerazione il risultato di quella gara”.

Infine, il nuovo pilota Honda si è posto un obiettivo per questo fine settimana: “Devo stare come minimo in top 7 per dimostrare che sono tornato. Non è che mi voglia mettere pressione, ma voglio essere onesto con me stesso”.