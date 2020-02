Zarco: "A me i soldi interessano molto meno che a Lorenzo"

Johann Zarco è stato il grande protagonista della presentazione dell'Avintia Racing ad Andorra, dopo che appena lo scorso novembre aveva detto che avrebbe "preferito correre in Moto2" piuttosto che in questa squadra.

In questi tre mesi, il francese ha avuto l'opportunità di incontrare il suo nuovo team, salire sulla Ducati Desmosedici GP19 con la quale correrà in questa stagione e cambiare completamente idea.

"Avintia ha fatto un passo avanti: non è più un team privato, ma un team satellite Ducati. Lo abbiamo visto in Malesia, dove gli ingegneri erano nel nostro box. Si fidano di me ed ho delle sensazioni positive" ha spiegato Zarco in un'intervista al quotidiano Marca.

Il francese non nasconde che il suo obiettivo principale è quello di fare il salto nella squadra ufficiale nel 2021.

"Se sono veloce ed ottengo buoni risultati, avrò la mia possibilità. Se finirò decimo, no. Dunque, l'obiettivo è quello di essere tra i primi cinque, vicino al podio. Non sarebbe interessante solo per la Ducati, ma anche per aprire altre opzioni" ha detto, lasciando intendere di essere aperto ad ogni offerta per il futuro.

Zarco ha chiuso al 17esimo posto nella classifica combinata dei test in Malesia, staccato di 0"6 dal miglior tempo di Fabio Quartararo, ma è contento della sua nuova moto.

"Ora so che la mia moto può vincere. L'anno scorso ha vinto delle gare. Devo ancora capire bene come guidarla, ma ho alcune cose molto chiare in testa".

Le mosse anticipate di Yamaha e Suzuki hanno già praticamente bloccato il mercato piloti per la stagione 2021, anche se ci sono ancora delle opzioni sul tavolo.

"E' una buona notizia per tutti i piloti Ducati: io voglio essere un ufficiale e fare un buon lavoro. Non penso molto al futuro, ma solo a fare bene, perché se ci riuscirò so che il futuro sarà buono" ha detto.

Dopo aver disputato le ultime tre gare del 2019 sulla Honda del team LCR, Zarco sperava di avere una chance in HRC quando Jorge Lorenzo ha annunciato il ritiro, a sorpresa, al giovedì dell'ultima gara della stagione, a Valencia.

"Quando Lorenzo ha annunciato che si sarebbe ritirato, ero felice. Questo mi ha dato una grande opportunità e speravo che all'ultimo momento sarei andato in Honda. Ma alla fine anche se quella è andata male, ne è uscito qualcosa di buono, perché mi ha ha aperto la porta della Ducati".

Sulla scelta della Honda, che lo ha scartato, preferendogli Alex Marquez, crede che la posizione del fratello Marc abbia avuto una certa influenza.

"Marc ha potere in Honda. E' il miglior pilota in griglia, è eccezionale. Ed è un sogno per lui avere suo fratello in HRC. E' una bella storia per loro. Con tutto quello che fa Marc, non solo per la Honda, la sua opinione è importante".

Quando Zarco ha concluso anticipatamente il suo contratto biennale con la KTM (2019-2020) a metà dello scorso anno, non avendo mai trovato il giusto feeling con la moto austriaca, ha dichiarato di essere stato onesto prendendo quella decisione, anche perché aveva rinunciato a 1,5 milioni di euro, mentre Lorenzo invece provava ad insistere con la Honda.

Dopo essersi ritirato, il maiorchino è tornato alla Yamaha come collaudatore. Quando gli è stato domandato se ritiene che questo sia stato un comportamento onesto, Zarco non ha avuto peli sulla lingua.

"Non lo so, penso che avesse più paura dei soldi di me, penso sia per questo che ha aspettato così tanto tempo. Ma non abbiamo lo stesso modo di pensare".

Sebbene Lorenzo, uscendo dalla Honda, abbia rinunciato ad un contratto da tre milioni di euro nel 2020, Johann ritiene che Jorge sia più interessato di lui al denaro.

"A me i soldi interessano molto meno che a Lorenzo. ho dovuto chiedere un mutuo per comprarmi la mia casa. Lui vive in un paese in cui non paga le tasse o comunque ne paga poche. Io vivo in Francia, pago le tasse e ho un mutuo. Avevo molte ragioni per continuare con KTM per soldi, ma non l'ho fatto" ha concluso il pilota della Costa Azzurra.