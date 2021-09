Yamaha ufficializza Morbidelli: il contratto è fino a fine 2023!

Finalmente è arrivata l'ufficialità: Franco Morbidelli è a tutti gli effetti un pilota del Factory Team Yamaha, nel quale prenderà il posto lasciato vacante da Maverick Vinales dopo la clamorosa separazione anticipata maturata nel mese di agosto. La novità più rilevante nell'annuncio fatto stamani dalla Casa di Iwata è la durata del contratto che legherà le due parti.

Era facile ipotizzare che l'accordo, che inizierà questo fine settimana dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, potesse andare in scadenza al termine della stagione 2022, allineando quindi il pilota italiano a quasi tutti gli altri top rider della griglia. In realtà, Franco si è già assicurato un contratto da pilota ufficiale anche per la stagione 2023.

Una scelta che probabilmente lo libera dalla pressione di dover fare dei risultati importanti già da subito per guadagnarsi la conferma, nelle ultime gare del 2021, che lo vedranno tornare in sella dopo un lungo stop dovuto ad un infortunio al ginocchio sinistro (menisco e legamento crociato anteriore), che lo ha anche costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico lo scorso 25 giugno, saltando quindi i Gran Premi di Olanda, Stiria, Austria, Gran Bretagna ed Aragon.

Nell'immediato comunque si tratta di una promozione importante per il vice-campione del mondo in carica, che potrà finalmente contare su una M1 factory a tutti gli effetti, dopo che nella prima parte di stagione aveva dovuto fare i conti con la "Spec B" 2019 che gli era stata messa a disposizione all'interno della Petronas SRT.

"Prima di tutto, vogliamo ringraziare Petronas Yamaha SRT per aver permesso a Franky di realizzare il suo sogno e di farlo passare al team Factory prima del previsto. In origine, avevamo previsto che Franky salisse dal 2022 in poi, ma a seguito di un improvviso cambio di formazione dei piloti a metà stagione, abbiamo avuto la possibilità di farlo arrivare in anticipo", ha detto Lin Jarvis, managing director Yamaha.

"In secondo luogo, voglio dare un caloroso benvenuto a Franky. È un talento eccezionale. Questo è stato ulteriormente evidenziato l'anno scorso quando si è assicurato il secondo posto in campionato e ha ottenuto cinque podi e tre vittorie sulla Yamaha satellite. Mostra il tipo di pilota che è: impegnato ad estrarre il meglio dalla YZR-M1 in ogni circostanza".

"Naturalmente, siamo entusiasti che Franky torni nel paddock e che stia abbastanza bene da ricominciare a correre. Dovrà trovare la sua forma gradualmente, in linea con i suoi miglioramenti fisici, in quanto è ancora in fase di recupero. Useremo il resto del 2021 per farlo ambientare nella squadra e per farlo sentire a suo agio sulla moto".

"Abbiamo già definito i nostri piani per il 2022 e il 2023, con Franky che riceverà il pieno appoggio della Yamaha Motor Company. Siamo certi che un pilota abile, calmo ed esperto come Franky rafforzerà il Yamaha Factory Racing MotoGP Team e godrà di grandi successi in futuro", ha aggiunto il manager britannico.

Dal canto suo, Morbidelli non ha nascosto la gioia per questo passo importante della sua carriera: "Sono molto contento e felice di affrontare questo fine settimana e questo attesissimo nuovo capitolo con il team Factory Yamaha. Ho cercato di recuperare il più possibile per la fase finale di questo campionato. Volevo fare il mio ritorno su una pista che conosco bene e su cui ho grandi ricordi, come Misano".

"Non vedo l'ora di saltare in moto e iniziare il mio viaggio con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Naturalmente, ho bisogno e voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, a partire da Ito-san, Lin, Maio, Sumi-san, la VR46 Riders Academy e tutte le altre persone che hanno reso possibile questa collaborazione", ha concluso.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha