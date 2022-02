Yamaha, paura di perdere Quartararo: "E' la nostra priorità"

I forti segnali di delusione per la M1 2022 che Fabio Quartararo sta inviando alla Yamaha hanno costretto il direttore sportivo della casa giapponese in MotoGP a cercare di calmare le acque, affermando che il rinnovo del pilota francese è la "prima priorità" per la casa di Iwata.

Lo scorso novembre, dopo aver testato il prototipo della Yamaha 2022 al test di Jerez, Fabio ha cominciato a dare i primi avvertimenti seri riguardo alla possibilità di non essere sulla strada giusta. " Se la Yamaha non va nella direzione che ho chiesto, questo potrebbe influenzare il mio futuro con loro", aveva detto all'epoca.

Due lunghi mesi dopo, nei test pre-stagionali in Malesia e, questo fine settimana, a Mandalika, i sentimenti di "El Diablo" non sono migliorati e sabato ha ancora una volta sparato un siluro ai dirigenti del marchio giapponese. "Il mio futuro è aperto", ha detto, scuotendo le fondamenta della Yamaha.

Questa domenica, alla conclusione del test tenutosi sul nuovo circuito sull'isola indonesiana di Lombok, i commenti del francese non hanno fatto nulla per migliorare la sua percezione: "È deludente, non abbiamo nulla".

La raffica di messaggi e accuse ha spinto il team a reagire, e Massimo Meregalli, direttore sportivo della Yamaha, ha chiesto di parlare ai microfoni del sito ufficiale del campionato per chiarire la posizione della casa di Iwata: "Fabio è la nostra prima priorità", ha detto.

Yamaha ha cercato di rinnovare Quartararo, il cui contratto scade alla fine del 2022, da quando ha vinto il campionato al Gran Premio dell'Emilia Romagna il 24 ottobre. Tuttavia, la risposta del francese è sempre stata la stessa, voleva vedere prima il potenziale della moto di quest'anno.

"Fabio è la nostra priorità, siamo in contatto quasi quotidiano con i suoi rappresentanti, seguiamo il nostro programma e cerchiamo di trovare un modo per raggiungere un accordo il più presto possibile", ha spiegato Meregalli domenica.

Il manager ha anche lasciato intendere che una possibile ragione perché un accordo non è stato ancora raggiunto è che altri produttori hanno 'toccato' il francese, che andrebbe contro il gentleman's agreement che i produttori hanno accettato all'inizio della pandemia (2020), in termini di non 'toccare' i rivali per non gonfiare il prezzo dei piloti.

"È normale che abbia ricevuto offerte, ma siamo fiduciosi e stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci di tenerlo per i prossimi due anni o oltre", ha detto il dirigente.

Meregalli condivide la percezione di Quartararo sulle difficoltà che il francese potrebbe affrontare nel tentativo di mantenere la corona.

"Ci aspettiamo una stagione molto dura. Sono davvero tutti vicinissimi. Sarà molto interessante per coloro che guardano le gare dal divano, ma un po' meno per quelli nei box. Sarà stressante", ha detto.

Anche se il motore 2022 sarà congelato fino alla fine dell'anno, senza possibilità di evolverlo, Yamaha spera di migliorare con le altre parti della moto che possono essere modificate, come il telaio, forcellone, aerodinamica, freni e sospensioni, tra gli altri.

"Naturalmente, cercheremo di massimizzare quello che abbiamo il più possibile. La base della moto è buona", dice Meregalli. "Non abbiamo fatto una grande rivoluzione. Come è consuetudine del nostro marchio, abbiamo mantenuto la nostra base, abbiamo solo introdotto degli aggiornamenti. E poi abbiamo iniziato a conoscere la moto, quindi non abbiamo bisogno di passare il tempo a regolarla per ogni circuito. Potrebbe essere un vantaggio all'inizio, e se abbiamo questo vantaggio, cercheremo di gestirlo per estenderlo il più a lungo possibile", ha detto il comandante in seconda di Lin Jarvis.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha