Nonostante la spettacolare doppietta del Gran Premio di Spagna, con la vittoria di Fabio Quartararo ed il secondo posto di Maverick Vinales, la Yamaha è preoccupata per l'affidabilità dei motori della M1 2020, che ha causato problemi nella prima gara del'anno a Jerez.

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, Vinales ha utilizzato ben tre motori nel corso del primo weekend dell'anno, mentre Valentino Rossi ne ha utilizzati due, concludendo la gara anzitempo a causa di un guasto sulla sua M1.

Un motore di ognuno dei piloti è stato inviato in Giappone domenica per un controllo approfondito, anche se il motore non può essere aperto in nessun caso, quindi Maverick dovrà montare il suo quarto motore questo fine settimana e Valentino il terzo.

Nella parte finale della gara, la moto di Rossi ha iniziato a perdere potenza e a sei giri dal termine è andata in "protezione", un sistema che serve ad evitare possibili guasti al motore, che lo ha portato a lasciare la sua M1 appoggiata al muretto del circuito ed ad abbandonare la gara.

"Ho avuto un problema con la moto. Sul dashboard è scattato un allarme, quindi ho dovuto fermarmi. Ora i ragazzi stanno controllando cosa è successo, ma si è trattato di un problema tecnico" ha spiegato il pilota italiano domenica.

In questa insolita stagione 2020, che attualmente prevede 13 Gran Premi, la questione non è meno importante, in quanto la decisione della Gran Prix Commission del 28 maggio prevede che il numero di motori a disposizione è solo di cinque se si disputarenno un massimo di 14 GP, due in più invece per Aprilia e KTM, che godono delle concessioni.

In questo modo, quando è stato disputato un solo Gran Premio, Vinales ha già utilizzato il 60% dei motori a sua disposizione ed arriverà all''80% questo fine settimana. Questo non vuol dire che saranno fuori servizio, ma genera preoccupazione, in quanto in pre-campionato non avevano avuto alcun problema, invece hanno iniziato a darli con le alte temperature di Jerez.

Richiesta ad altri costruttori

La preoccupazione più grande della Yamaha è la difficoltà che hanno nel capire perché i motori danno problemi, e si potrebbe anche pensare di abbassare il regime di rotazione del motore, limitando così anche la potenza. Questo però potrebbe essere un problema serio, visto che già così la maggior parte dei rivali sono più veloci sul rettilineo.

Poiché i motori non possono essere aperti, anche quando vengono inviati alla fabbrica in Giappone, le squadre hanno comunque i mezzi per controllare le parti, incluse delle microcamere che possono ispezionare l'interno.

Uno dei modi per scoprire cosa non va in un motore poi è analizzare i gas di scarico. A questo scopo esistono sensori chiamati termocoppie.

Prima di ogni stagione, le squadre devono fornire un elenco delle parti che utilizzeranno durante la stagione, compresi i sensori di scarico, e segnalare eventuali modifiche.

Con l'attuale blocco dello sviluppo, nessuna squadra può cambiare parti per migliorare le prestazioni della moto, può farlo solo per motivi di sicurezza, come ha fatto l'Aprilia con il motore della RS-GP, chiedendo il permesso ai costruttori rivali.

Il problema della Yamaha è che quelli che hanno utilizzato finora lavorano al di sotto dei 1200 gradi, e ora hanno rilevato che hanno bisogno di un sensore che sia in grado di andare anche oltre quella temperatura.

Questo ha portato la Yamaha a notificare alla MSMA, l'Associazione dei Costruttori, come richiesto dal regolamento, che per la stagione 2020 aggiungeranno nuovi sensori per misurare le parti a 1200 gradi.

E' stata questa comunicazione ad allertare gli altri costruttori sul fatto che potrebbe esserci un problema di affidabilità nel box Yamaha, nonostante lo spettacolare inizio di stagione a Jerez.

