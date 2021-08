Yamaha separa Morbidelli e Forcada: Ramon resta in SRT con Dovizioso

Franco Morbidelli si appresta a prendere il posto di Maverick Vinales nel team ufficiale Yamaha di MotoGP andando a ricomporre la line up piloti del team SRT Petronas 2020 accanto a Fabio Quartararo, ma non avrà con sé un pezzo molto importante della squadra con cui, sino all'ultimo infortunio, ha fatto molto bene.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Ramon Forcada, capo meccanico di Franco Morbidelli nel team SRT Petronas Yamaha, non seguirà il pilota italiano nel team factory, bensì rimarrà nel team malese.

Forcada ha infatti un contratto in essere con SRT Petronas, per questo motivo rimarrà con loro anche nel prosieguo di questa stagione diventando probabilmente capo tecnico di Andrea Dovizioso.

Il pilota forlivese è stato scelto per prendere il posto di Morbidelli, il quale, appunto, diverrà pilota ufficiale appena rientrerà dall'infortunio subito al ginocchio qualche settimana fa. Correrà in sella alla Yamaha M1 Spec-2019, la stessa in dotazione a Morbidelli per questa stagione.

A partire dal 2022, invece, Andrea potrà far affidamento su una M1 ufficiale, sempre gestita dal team SRT. A questo punto, Morbidelli avrà come capo meccanico Silvano Galbusera, già capo meccanico di Valentino Rossi negli ultimi anni passati nel team Yamaha factory prima di passare quest'anno in SRT Petronas.

Forcada è stato capo meccanico di Morbidelli da quando Franco è approdato in SRT Petronas. E' stato in Yamaha a partire dal 2008, quando arrivò per occupare il ruolo di capo tecnico di Jorge Lorenzo. Con il maiorchino ha vinto tre titoli iridati (2010, 2012 e 2015), rimanendo con il team nel 2017 con l'arrivo di Maverick Vinales.

La separazione da Maverick avvenne appena un anno dopo. Forcada fu sostituito da Esteban Garcia, braccio destro di Vinales nella sua avventura in Yamaha. Per Forcada inizierà tra poco una nuova avventura: per lui ci sarà Andrea Dovizioso, un pilota molto esperto ma in cerca di rivincita dopo l'addio burrascoso con Ducati consumatosi lo scorso anno.