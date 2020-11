Sembra che i motori montati sulle M1 al primo Gran Premio in calendario a Jerez contenessero delle valvole diverse da quelle del motore campione presentato prima dell'inizio del campionato.

L'analisi effettuata su questi motori dopo la gara lo ha confermato e quindi il tema è diventato argomento di discussione durante la riunione dell'Associazione dei Costruttori (MSMA).

La Yamaha è infatti alla ricerca di argomenti per evitare una penalità che al momento sembra più che probabile e che potrebbe complicare le possibilità di vincere il campionato di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, rispettivamente secondo e terzo.

Il fatto è che la Yamaha ha già chiesto agli altri marchi di aprire alcuni dei motori sigillati per sostituire le valvole, cosa che non è stata fatta perché i responsabili della Yamaha non hanno presentato la documentazione richiesta. I membri della MSMA avevano chiesto alla Yamaha una lettera del fornitore delle valvole, che avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di un errore di fabbricazione.

Questo aveva fatto sì che la Casa di Iwata ritirasse la sua richiesta, dichiarando che avrebbe affrontato il resto del campionato senza intoppi, giocando con il chilometraggio di ciascuno dei motori. In questo senso, quello messo peggio è Maverick Vinales, che ha già utilizzato tutte le unità disponibili (cinque) e sarebbe costretto a partire dalla pitlane se dovesse ricorrere alla sesta.