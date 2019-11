Yamaha: debutta David Munoz, nuovo capo tecnico di Rossi

Non ci sono solo novità tecniche nel box di Valentino Rossi per i test di Valencia di MotoGP, ma anche umane. Come era ormai stato annunciato qualche settimana fa, il "Dottore" ha deciso di concludere dopo sei stagioni il rapporto con il capo tecnico Silvano Galbusera.

Oggi, per la prima volta, ad affiancarlo nel garage della Casa di Iwata c'è quindi David Munoz, tecnico che arriva dallo Sky Racing Team VR46 di Moto2, che nel 2018 era accanto a Pecco Bagnaia quando il pilota piemontese si è portato a casa il titolo della classe di mezzo.

Eccoli a colloquio dopo i primi run del pesarese in questa prima giornata di prove sul tracciato spagnolo, nella quel per ora Rossi ha completato già oltre 30 giri, iniziando con la moto 2019 per poi passare sul prototipo 2020, che presenta novità sul fronte del motore, del telaio e dell'aerodinamica.

Da segnalare che accanto a Valentino oggi manca il telemetrista Matteo Flamigni, fermato pare da un attacco influenzale.