La Ducati sembra continuare a fare scuola dal punto di vista tecnico e dell'innovazione in MotoGP e questa volta a seguire le tracce della Rossa potrebbe essere la Yamaha.

Sebbene abbia fatto dei progressi nella seconda parte del campionato, è innegabile che nel 2019 uno dei principali problemi di Maverick Vinales sia stato la partenza: lo spagnolo era spesso tra i più veloci sia in qualifica che in gara, ma finiva per giocarsi le sue chance di vittoria con degli scatti poco brillanti.

Per questo sulla sua M1 potrebbe arrivare una soluzione "made in Borgo Panigale". Sulla Desmosedici GP è presente infatti un sistema "holeshot" pensato proprio per favorire la partenza abbassando il posteriore della moto (come potete vedere nel video qui sotto). E Vinales ha lasciato intendere che in Malesia potrebbe provare qualcosa di simile o comunque utile a migliorare lo scatto.

"Di solito le nostro moto sono molto veloci in qualifica: siamo sempre in prima fila o in pole position. In gara però abbiamo avuto delle difficoltà al primo giro, quindi dobbiamo migliorare la partenza" ha detto Vinales.

"Siamo veloci su molte piste, perché penso che il nostro telaio sia fantastico. Ci manca qualcosa a livello di velocità massima, ma è una cosa che possiamo gestire. Secondo me, la cosa più importante è la partenza" ha proseguito.

"E' un aspetto molto importante, perché tutti i piloti Yamaha hanno perso qualcosa al via. In Malesia proveremo qualcosa di nuovo da questo punto di vista".