Xaus: "Marini ha ereditato tanto da suo fratello Valentino"

Oggi lo Sky Racing Team VR46 ha iniziato ufficialmente il nuovo capitolo della sua avventura nel Motomondiale, forse il più importante. I colori della squadra infatti debutteranno in MotoGP, nella metà del box della Ducati Esponsorama dedicata a Luca Marini.

Durante la presentazione di questa mattina, accanto al suo nuovo pilota c'era il team manager Ruben Xaus, che non ha nascosto minimamente la fiducia che ripone nel vice-campione del mondo in carica della Moto2, che secondo lui si è ampiamente meritato il suo posto sulla griglia della classe regina.

"Lo merita, perché alla fine è stato sempre nella top 3 della Moto2 l'anno scorso e questa è una delle situazioni che ti fa meritare un posto in MotoGP. Penso che abbia delle qualità, perché è un pilota che analizza tutto molto in profondità e questa è una cosa che mi piace", ha detto Xaus.

"Poi è giovane e, anche se forse non lo sa, io credo che abbia ereditato tanto da suo fratello (Valentino Rossi). Perché parlo di cose che non impari in un colpo solo, ma giorno dopo giorno. Inoltre ha il fisico giusto e per la MotoGP è una cosa importante, perché si fanno tanti giri con la stessa gomma e con tanta potenza. Quindi se riesci a gestire bene questa cosa, penso che possa diventare uno dei suoi segreti".

Per il team Esponsorama c'è un'altra grande responsabilità. Oltre al legame con Ducati, quest'anno nasce anche quello con la VR46 e quindi con un nome pesante per il paddock della MotoGP come quello di Valentino Rossi. Secondo il manager spagnolo, però, cambia poco a livello lavorativo, perché bisognerà continuare a dare il massimo come sempre.

"Il lavoro è sempre quello di gestire e di portare avanti una squadra con due piloti giovani, che era il sogno di Raul Romero ed anche il mio. E' chiaramente un po' particolare, perché abbiamo due colori diversi all'interno del team, però abbiamo i primi due del Mondiale Moto2 2020, che esordiranno quest'anno nella classe regina".

"Poi ovviamente, Sky Racing Team VR46 è un marchio che ti richiede tanto. Dietro a questo marchio c'è il nome di Valentino Rossi ed è un qualcosa in più. Però dobbiamo fare il nostro lavoro, non è che cambia tanto, perché le moto son quelle, la categoria è quella e le gare sono quelle conosciamo. Il marchio è una questione di immagine, ma non cambia tanto", ha concluso.