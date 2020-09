Xaus: "Bastianini si unirà ad Avintia al 99% nel 2021"

E' in lotta per il Mondiale Moto2, ma nel frattempo Enea Bastianini sembra aver già definito il suo futuro. Il pilota romagnolo non ha mai nascosto che avrebbe voluto fare il salto in MotoGP e che gli sarebbe piaciuto farlo con la Ducati.

A quanto pare i suoi desideri saranno esauditi, perché Ruben Xaus, team manager dell'Avintia Racing ha dato praticamente per conclusa l'operazione che porterà "Bestia" nella compagine spagnola al posto di Johann Zarco nel 2021.

Il francese resterà legato alla Ducati e al momento è in lizza insieme a Pecco Bagnaia per il posto lasciato vacante nel factory team da Andrea Dovizioso. Nel caso in cui non dovesse andare in Rosso, sarà comunque appoggiato al Pramac Racing.

"Zarco non sarà con noi l’anno prossimo, sono sicuro al 99% che Bastianini si unirà alla nostra squadra" ha confermato infatti Xaus nell'apertura del weekend di Misano.

Qualche settimana si era parlato anche della possibilità di una formazione tutta tricolore per Avintia, con un possibile approdo in squadra anche di Luca Marini. Operazione però che sembra essere tramontata, perché Tito Rabat sembra intenzionato a far valere anche l'ultimo anno di contratto di cui dispone con il team.