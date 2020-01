West è un uragano: "La FIM ha fatto vincere Rossi e Marquez"

Anthony West da anni è impegnato in una lunga battaglia contro la FIM che lo ha squalificato più di una volta per doping dalle proprie competizioni. L'australiano ha ormai alle spalle una carriera comunque importante nel Motomondiale dove ha ottenuto 2 vittorie e 6 podi dal 1998 al 2016.

Dal 2019 West è passato nel campionato Brasiliano Superbike essendo impossibilitato a correre in categorie sotto l'egida della FIM. Ora però, attraverso il proprio profilo Instagram, si è scagliato nuovamente contro la Federazione, ma anche contro Marquez e Rossi.

Il rider australiano nel suo lungo post scrive: "Smetto. Ho finito. Queste persone sono fuori controllo e vogliono distruggermi. Ho corso in Brasile, in un campionato che non era affiliato FIM. Ora si sono inventati delle regole, come se avessero il controllo su di me. Mi hanno già impedito di correre lì andando in Giappone dalla Kawasaki, costringendoli a non sponsorizzarmi in Brasile. Mio padre mi ha cacciato di casa. Non ho soldi e non riesco a trovare un lavoro dignitoso poiché tutto quello che ho fatto nella vita è stato sprecare il mio tempo a correre in moto. Ecco alcuni consigli per tutti: non pensate di correre grazie al lavoro duro. Se volete vincere, pagate".

West si è poi pesantemente scagliato contro le due stelle della MotoGP: "Hanno permesso a Marc Marquez di vincere un campionato di Moto2, permettendogli di barare con la sua centralina. Quando il team di Lüthi si è lamentato gli hanno detto che la Spagna aveva bisogno di un nuovo campione. Quindi dovevano accettare il 2° posto o andarsene. Hanno permesso a Rossi di vincere il suo campionato in 500cc dandogli pneumatici speciali. Hanno portato gomme dalla fabbrica con gli elicotteri solo per Rossi così poteva vincere le gare. Tutto quello che vedete è falso e controllato. Controllano chi vince le gare e chi no".

Infine l'ex Kawasaki ha chiuso alludendo altri presunti scandali da raccontare: "Ho altre 100 storie come queste. Mi arrendo. Avevo programmato di tornare a correre a settembre. La FIM ha distrutto la mia vita al punto che vorrei essere morto. Io odio la vita".

