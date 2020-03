Maverick Viñales ha disputato una grande pre-season, ma purtroppo per lui il Mondiale 2020 sembra non avere ancora una data di partenza certa. Lo spagnolo però è sicuramente uno dei candidati a contendere il titolo iridato a Marc Marquez.

Durante un'intervista a COPE GP, il rider iberico ha parlato di questo momento di stallo che il circus sta vivendo: "Per me è stato davvero strano dover vedere la gara da casa. Avevo tanta voglia di essere in moto. Ho fatto il tifo per chi mi piace in Moto2 e Moto3".

Nonostante il campionato 2020 ancora non sia partito Viñales è già a conoscenza di chi sarà il proprio compagno di team nel 2021: Fabio Quartararo. Questa decisione presa dalla Yamaha ha di fatto spinto fuori dalla squadra ufficiale Valentino Rossi, che ancora non ha sciolto i propri dubbi sul proseguire o meno la propria carriera.

Sulla questione l'iberico ha così affermato: "Avrei voluto continuare a lavorare con Valentino, da lui ho imparato tanto. Io gli sarò per sempre grato per tutto ciò che ho appreso in questi 3 anni al suo fianco".

Infine Maverick ha spiegato i motivi che hanno spinto la Yamaha a rimettere in pista Lorenzo come wild card: "È una strategia del team per provare i nuovi pezzi in gara ed è molto importante. Se avremo risposte positive allora potremo utilizzarli nella seconda parte di stagione. Penso che se Jorge si sente bene ed è in forma è giusto che corra".

