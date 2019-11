Viñales: “Voglio vincere ed essere il primo pilota Yamaha”

La MotoGP torna in Europa per l’ultimo appuntamento della stagione e lo fa sulla pista di casa di Maverick Viñales, vincitore a Sepang. A Valencia infatti lo spagnolo corre davanti al proprio pubblico e si mostra già determinato a far bene per concludere il 2019 con un guizzo.

Il pilota Yamaha è stato in quest’ultima fase di campionato l’unico in grado di mettere un freno al dominio di Marc Marquez e si è imposto in Malesia riscattandosi dalla caduta di Phillip Island, dove stava dando la caccia proprio al Campione del mondo in carica. Il successo di Sepang dimostra anche i grandi passi in avanti fatti dalla Casa di Iwata, che ad inizio anno ha sofferto salvo poi riprendersi in corsa e candidarsi come grande contendente alle vittorie su ogni pista.





Valencia rappresenta l’ultima gara del 2019 ma anche l’inizio della nuova stagione. Lunedì infatti, squadre e piloti tornano in pista per provare le novità del prossimo anno, per cui Viñales si ritiene ottimista. Il catalano affronta l’ultimo fine settimana di gara con l’obiettivo di confermare il terzo posto nella classifica generale (ha 7 punti di vantaggio sul quarto, Alex Rins) e di imporsi su una pista che lo ha visto conquistare il suo primo titolo mondiale nel 2013, in Moto3. Nello stesso tempo è già proiettato verso il 2020, per cui non vede l’ora di iniziare a lavorare.

“Sono molto felice di tornare a Valencia – afferma Viñales – ci arrivo in una condizione fisica molto buona e con una mentalità positiva dopo la vittoria in Malesia. Con il team stiamo lavorando molto bene e tutto il duro lavoro svolto durante la stagione ora sta portando frutto. Abbiamo trovato il modo di continuare a sviluppare la moto per il 2020 e questo è ciò che stiamo facendo.”

“Il mio obiettivo per questo fine settimana è concludere la stagione con un’altra vittoria o almeno con un altro podio, per poter essere la prima Yamaha in classifica e conquistare la terza posizione nella generale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per l’anno prossimo, credo che in questo Gran Premio saremo dei grandi contendenti alla vittoria e lotteremo dall’inizio del weekend. Voglio davvero mostrare che siamo pronti a lottare per il successo”.