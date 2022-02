Vinales lavora con il preparatore fisico dell'Alonso campione

L'italiano Fabrizio Maganzi, che ha lavorato anche con piloti di Formula 1 come Felipe Massa e Pastor Maldonado oltre a Fernando Alonso, sarà responsabile della condizione fisica di Maverick Viñales, che è uno dei piloti più in forma sulla griglia della MotoGP.

Maganzi, che ha affiancato Alonso durante le due stagioni in cui lo spagnolo si è laureato campione del mondo con la Renault, nel 2005 e nel 2006, ha già lavorato con Vinales in questi primi giorni di test collettivi del 2022, in Malesia.

"Sì, abbiamo deciso con il suo agente di formare un gruppo di lavoro per ottenere il meglio da Maverick. Fabrizio ha vissuto l'era vincente di Fernando alla Renault. Ha un sacco di esperienza come allenatore", ha detto a Motorsport.com Massimo Rivola, responsabile Aprilia per la MotoGP, in una chiacchierata nel paddock di Sepang.

Rivola è arrivato in Aprilia nel 2019 dopo un decennio alla Ferrari, dove aveva creato un'amicizia con Alonso che è ancora molto forte oggi. Negli ultimi due anni ha anche reclutato diversi tecnici della F1 nell'azienda di Noale.

Dalla sua posizione di CEO della divisione racing del marchio Noale, l'ingegnere ha voluto garantirsi che Viñales si concentri solo ed esclusivamente sul guidare più veloce che può, senza essere distratto da niente e nessuno.

A tal fine ha anche reclutato uno psicologo dello sport. "Maverick è stato molto coraggioso. Con l'arrivo di questi due pezzi, vuole cercare di evitare che si ripetano le cose che lo hanno condizionato in passato. Vengo da un mondo (F1) dove queste pratiche sono molto comuni", ha aggiunto Rivola.

"Vogliamo mettere Maverick nel miglior stato d'animo possibile, in modo che sia concentrato solo sulla guida. Non vogliamo che lui abbia distrazioni di qualsiasi tipo", ha continuato il dirigente, una delle principali forze trainanti dietro l'assunzione del catalano dopo la sua rottura con Yamaha a metà della scorsa stagione.

"Ora, nel test, è facile non perdere la concentrazione. Ma poi arriveranno le gare, il paddock si aprirà. Dobbiamo cercare di mantenerlo nella giusta concentrazione. È il primo a volerlo", ha concluso l'italiano.

