Viñales: "Posso seguire solo le Yamaha, ma non me lo permettono”

Maverick Viñales si è portato al comando della classifica dei tempi nel suo ultimo giro cronometrato in qualifica, ma proprio quando stava per fare il suo ultimo tentativo ha iniziato a sventolare la bandiera a scacchi. In quel momento sembrava che potesse assicurarsi la pole position, ma non aveva fatto i conti con Fabio Quartararo, autore di un terzo settore stratosferico che gli ha permesso di balzare davanti a tutti.

Lo spagnolo, al contrario della maggior parte dei piloti, ha fatto segnare il proprio tempo con la gomma media al posto della morbida. Questo dettaglio potrebbe essere stato decisivo: “Ho puntato sulla gomma media perché mi sentivo bene, un altro giro sulla morbida mi avrebbe potuto dare qualcosa in più”.

Così, il francese del team Petronas ha conquistato la sua quinta pole position della stagione ed è il pilota Yamaha che vanta il maggior numero di partenze al palo: “È chiaro che Fabio sa trarre il massimo rendimento su un giro. Questo è importante da imparare”.

Dopo aver dominato i turni di libere in Australia ed essere caduto all’ultimo giro quando lottava per la vittoria con Marc Marquez, Viñales a Sepang si sente ancora più motivato. “La caduta di Phillip Island mi ha fatto arrivare qui con più voglia di riscatto. In Australia riesco sempre a fare qualcosa in più, questa è una pista complicata, ma mi vedo forte. Non mi dà molta fiducia, per me è importante il podio, non ci sono mai salito. Se avrò l’opportunità di lottare per la vittoria, lo farò. Marquez probabilmente tornerà davanti rapidamente”.

Il catalano ha avuto un’incomprensione con il pilota Honda nelle FP4, quando il connazionale ha voluto prendergli la scia, invano. Marquez ci ha provato poi con Fabio Quartararo nel Q2 ed è finito a terra. Quando a Viñales è stata fatta la domanda sull’incidente, ha preferito non dare la propria opinione perché non aveva ancora visto l’accaduto. Successivamente gli è stato chiesto perché non si mette in scia anche lui, quando invece all’epoca di Suzuki è stato più volte visto alle spalle di Valentino Rossi.

“Ora siamo nello stesso team, la cosa cambia. Non ho avuto l’opportunità di seguire molti piloti. Io le uniche moto che posso seguire sono le Yamaha e non me lo lasciano fare. Le altre fanno traiettorie diverse e mi deconcentrano un po’”.