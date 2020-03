Vinales: "Per me è buono che la stagione finisca tardi"

I rinvii dei Gran Premi di Thailandia, Stati Uniti ed Argentina in autunno hanno rinviato al 29 novembre la conclusione della stagione 2020. Prima, poiché la gara di Aragon è stata anticipata al 27 settembre, il cammpionato dovrà affrontare otto appuntamenti in dieci settimane, coprendo oltre 60mila chilometri di viaggi.

Una vera maratona che può fare la differenza e che impedirà ai team di portare grandi evoluzioni. Inoltre, qualsiasi infortunio potrebbe costringere un pilota a perdere diverse gare, compromettendo qualsiasi aspirazione iridata.

Questa mattina, la MotoGP ha annunciato che il GP di Spagna, previsto per il 3 maggio a Jerez, come nuova tappa di apertura, è stato posticipato a data da destinarsi. Difficilmente però si potrà tornare in pista prima di giugno e se Dorna dovesse continuare con la sua idea di disputare comunque 19 GP, il Mondiale potrebbe proseguire oltre novembre. Una possibilità vista in maniera favorevole dalla FIM.

Tutte circostanze che comunque non sembrano preoccupare particolarmente Maverick Vinales, che ritiene di poter sfruttare questa situazione. Il pilota della Yamaha è reduce da una stagione 2019 in crescendo, nella quale ha chiuso al terzo posto, vedendo però sfumare le sue opzioni di lottare per il titolo nella prima parte del campionato. Il catalano quindi pensa che possa essere una buona opportunità per lui.

"Vivo questa situazione con calma" ha detto Vinales. "E' quello che è e non possiamo cambiarla. E' la stessa cosa per tutti. E' un'opportunità per migliorare. Stiamo aspettando, ma allenandoci molto duramente."

"Andremo comunque su tutti i circuiti quest'anno, quindi non importa da dove inizieremo. Sarà un anno molto intenso, ma normalmente arrivo a fine anno in buona forma, quindi per me è buono. Di solito, sono più forte alla fine, quindi mi va bene finire più tardi, anche se il campionato è molto lungo".

