Vinales: "Per fortuna, anche Fabio e Dovi hanno faticato"

Dopo essere stato secondo in entrambe le gare di Jerez, il pilota della Yamaha è scomparso nel terzo round dell'anno, il Gran Premio della Repubblica Ceca, nel quale è riuscito a portare a casa solamente due punti.

Nonostante questo, la brutta gara di Fabio Quartararo ed Andrea Dovizioso gli ha permesso di rimanere al secondo posto nella classifica iridata.

"E' difficile capire cosa sia successo, è stata una gara molto strana. Durante il fine settimana non è che mi sia sentito troppo bene, ma in qualifica le cose erano andate meglio e nel Warm-Up ero stato forte" ha detto Maverick.

"Ma in gara, fin dal primo giro la gomma ha avuto poco grip e poi molti problemi di spinning, anche sul rettilineo. Non abbiamo potuto fare nulla, è andata così e dobbiamo accettarlo, capirlo ed uscirne più forti".

Maverick non è stato il solo a "bucare" l'appuntamento di Brno, perché anche Quartararo e Dovizioso hanno faticato. Una cosa che teoricamente lascia ancora aperte le speranze dell'infortunato Marc Marquez.

"Non ci penso, abbiamo altri problemi a cui pensare in questo momento" ha detto il pilota della Yamaha.

A Maverick è stato chiesto quindi se la soluzione ai suoi problemi va ricercata all'interno del box.

"Non voglio attaccare nessuno, voglio solo trovare la soluzione e capire le cose. Mi piacerebbe capire perché la moto non è andata oggi, perché abbiamo sofferto in gara dopo essere andati forte nel Warm-Up. Non siamo andati nemmeno vicini al nostro potenziale".

"Fin dal primo giro non sono riuscito a spingere, quindi dobbiamo trovare un modo per far funzionare la moto anche in queste condizioni. L'Austria sarà un banco di prova importante, ma anche in Giappone dovranno lavorare per farci trovare più grip in gara. Ora la moto va con un solo set-up, che ci fa volare in prova, ma ci crea qualche problema in gara".

Maverick ha detto che comunque non vuole perdere la testa dietro a questa situazione.

"Non ho nessuna ansia, se ti innervosisci non ottieni nulla. Ho imparato ad essere positivo e a tirare fuori il massimo. La cosa positiva è che questo fine settimana sono andati male anche Fabio e Dovi. Anche a Jerez avevo sofferto in gara, ma siamo riusciti a limitare i danni. Dobbiamo vedere se è una questione che riguarda tutti o solo noi della Yamaha".

