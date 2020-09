Vinales: "Pecco era veloce, io gestivo le gomme"

Sono bastati sette giorni a Maverick Vinales per riscattare la delusione dello scorso Gran Premio di San Marino.

Se domenica scorsa, nonostante la partenza dalla pole, il pilota della Yamaha non era riuscito a fare meglio del sesto posto, oggi lo spagnolo è riuscito a conquistare il successo grazie sia all’inatteso regalo di Bagnaia che alla scelta di gomme azzeccata.

Maverick, dopo aver duramente criticato il proprio team e la Michelin per l’errata decisione della scorsa domenica, oggi è stato uno dei pochi ad adottare la media sia all’anteriore che al posteriore e questa scelta si è rivelata vincente.

Certo, nella valutazione complessiva non si può non tener conto della caduta di Bagnaia al 21° giro quando lo spagnolo si trovava ad 1’’2 di ritardo, ma oggi Maverick è stato impeccabile e grazie a questa vittoria si è adesso rilanciato in campionato con 83 punti ad una sola lunghezza di ritardo da Andrea Dovizioso.

“Sono molto felice perché alla fine sono riuscito a scattare bene dalla pole e girare molto bene in occasione del primo giro. In questo weekend abbiamo lavorato molto per migliorare le mie prestazioni ad inizio gara. Sono certo che potremo essere competitivi anche in futuro”.

“Ieri con la hard mi sono trovato molto bene ma nelle curve a sinistra ero un po' in difficoltà. Oggi ho deciso di mettere la media per correggere questo problema anche se nel terzo settore non ero particolarmente rapido. Ero però veloce sia nel secondo che nel quarto settore e per questo motivo sono rimasto vicino a Pecco”.

Il grande, ma sfortunato, protagonista del Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato senza dubbio Bagnaia.

Il pilota del team Pramac sembrava avviato verso il primo successo in MotoGP, ma i sogni di gloria di Pecco sono svaniti in una nuvola di polvere al giro 21 quando l’anteriore della sua Ducati si è chiuso improvvisamente in curva 6 facendolo scivolare nella ghiaia.

Vinales ha ammesso la superiorità di Bagnaia oggi, specie nella prima parte di gara, ma ha anche affermato di aver pensato a gestire gli pneumatici per chiedere il massimo alle sue Michelin nelle fasi conclusive.

“Pecco era velocissimo. Nei primi giri ho cercato di scappare ma non riuscivo ad allontanarmi da lui. Ho cercato di spingere, ho anche commesso un errore in curva 4, ma quando mi ha passato ho cercato di rilassarmi e gestire le gomme. Alla fine stavo anche recuperando su Bagnaia”.

Maverick è poi tornato sulla errato scelta di gomme che gli è costata la possibilità di lottare per la vittoria domenica scorsa ed ha sottolineato nuovamente la corretta decisione odierna di adottare le medie.

“Oggi il grip era molto buono, non ho avuto alcun problema. Il vero problema è stata la scelta della gomma posteriore nella scorsa gara ed anche il feeling all’anteriore. Oggi avevo un buon feeling e riuscivo ad avere una buona percorrenza di curva ed anche a staccare forte”.

Nonostante il successo di oggi Maverick ha spronato la Yamaha a lavorare sodo per migliorare ulteriormente la M1 così da consentirgli di poter restare in lotta per il titolo in questo strano campionato.

“Quando ero dietro Bagnaia non riuscivo a stargli dietro in rettilineo, credo che dovremo migliorare in alcune aree e soprattutto nella trazione”.