Vinales: “Oggi difficile conquistare la prima fila”

Era arrivato al Gran Premio di Doha come il pilota da battere e nella gara di domani partirà da inseguitore: Maverick Vinales ha perso la pole position dopo la bandiera a scacchi che segnava la fine della qualifica, beffato dai due piloti del team Pramac, autori di una splendida doppietta nel sabato di Losail.

Il leader del mondiale chiude la prima fila dello schieramento pagando solamente 161 millesimi dal poleman Martin e a soli 4 millesimi da Johann Zarco, secondo. Nonostante la mancata pole position, il pilota Yamaha è comunque soddisfatto e si sente pronto ad affrontare la gara, che ad ogni modo lo vede tra i favoriti.

Il risultato però non è così scontato e lo ha mostrato già la qualifica combattuta, come ammette lo stesso pilota Yamaha: “Onestamente oggi la prima fila è stata molto difficile, perché non avevo un buon feeling nel primo tentativo,ma nel secondo ho capito che la moto funzionava bene. L’ho spinta nella direzione giusta e siamo riusciti a fare un tempo incredibile. Quando ho visto quel tempo mi sono detto ‘forse farò la pole’, ma poi quando ho visto il terzo posto ho detto che erano stati troppo veloci e quindi tanto di cappello a Pramac oggi”.

“Per domani non ho nulla di pianificato – prosegue parlando della gara – Cercherò di andare in pista, di fare un ritmo veloce. La gara sarà importante, Zarco sta lavorando con grande intelligenza, ha un passo molto forte, ma lo ha anche Fabio Quartararo. Non bisogna dimenticare Mir, l’ho visto andare veloce alla fine delle FP4. Nel complesso penso che la partenza sarà fondamentale e proveremo a farla bene per non perdere troppe posizioni e poi proveremo a spingere dal principio”.

Vinales rivela di non aver avuto bisogno di stravolgere la moto, che rispetto alla scorsa settimana è rimasta simile: “Abbiamo fatto solo piccole modifiche anche nel mio stile di guida. Sicuramente la velocità che abbiamo avuto oggi era notevole, perché il vento era molto forte. Specialmente nella terza sessione non siamo riusciti ad andare veloci, vediamo se domani ci sarà meno vento, questo ci aiuterebbe a mantenere un ritmo più costante anche nel terzo settore. Ma vedremo domani, la gara sarà difficile da interpretare, perché bisognerà vedere le condizioni che troveremo”.

Domani in gara Vinales dovrà vedersela con i due piloti Pramac in partenza; Johann Zarco è una ‘vecchia conoscenza’, mentre Jorge Martin è davanti a tutti per la prima volta in carriera. Per il leader del campionato la lotta con il rookie sarà un’incognita: “Sappiamo che Jorge ha tanto talento, l’ha già mostrato in Moto3 e Moto2. Ho combattuto un po’ con lui la scorsa gara, penso abbia un grande punto di forza: la potenza della moto e la frenata. Penso che sarà molto forte in futuro, sarà un avversario pericoloso, ma dovremo spingere e cercare di essere forti come lo scorso weekend”.

Fondamentale, ad ogni modo, sarà la partenza. Questo è l’aspetto su cui Vinales sente ancora di avere un ampio margine di miglioramento e sta lavorando molto su questo aspetto: “Ci sto provando, mi sto impegnando, ma è complicato al momento. Stiamo lavorando sono con Yamaha, ma ci manca il dispositivo per la partenza e questo fa la differenza. Ma Yamaha sta lavorando tantissimo per portarlo il prima possibile, perché sappiamo che la partenza è importante in gara, è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Il Qatar è una pista particolare perché ci sono tanti punti di sorpasso, ma su altri tracciati sarà molto più difficile superare, quindi dovremo fare tutto in partenza”.

“È il momento di lavorare su questo punto, io lo faccio nei test e ora durante le gare. Sicuramente sto facendo dei passi avanti e spero di essere almeno il primo non Ducati sulla griglia. Ci proveremo, la scorsa settimana ho perso tanto, la moto si è impennata e quindi ho perso diverse posizioni, ma poi sono riuscito a recuperarle, ma speriamo che domani non sia necessario”.

