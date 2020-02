Vinales: "Mi sento più sicuro a sorpassare rispetto al 2019"

L'obiettivo di Maverick Vinales quest'anno è chiaro: iniziare la stagione forte e cercare di emulare l'inizio del 2017, quando ha vinto le prime due gare dell'anno di fila. Lo spagnolo, che si è trasferito in Qatar per prepararsi, sa che la sua unica possibilità di diventare campione è quella di spingere Marc Marquez al limite fin dal primo giorno.

Questa domenica Maverick ha ottenuto il terzo miglior tempo di giornata in 1’54’’264 dopo aver percorso 68 giri, 18 in più rispetto a ieri quando ha centrato il crono di 1’54’’494.

“Oggi ci siamo concentrati sul ritmo e abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo ancora migliorare la moto. Voglio arrivare al weekend di gara e concentrarmi solo sulla corsa”, ha spiegato Vinales alla fine della giornata.

Maverick ha testato le varie opzioni di pneumatici per essere pronto per il primo fine settimana dell'anno.

“Abbiamo cercato di indovinare quale sarà la gomma per la gara, ma non è ancora chiaro. Dobbiamo ancora lavorare”, ha detto.

Uno dei punti che Vinales vuole migliorare è sicuramente la partenza. Nel 2019 l’avvio di gara gli è spesso costato diverse posizioni, ma anche sui sorpassi si sente più sicuro.

“Mi sento più sicuro di quanto non mi sentissi lo scorso anno a sorpassare”.

Con 118 giri completati in due giorni, Maverick è stato in grado di far compiere un grande progresso nello sviluppo della M1 2020.

“Abbiamo provato varie cose, sia a livello aerodinamico che altro, ma non so ancora se effettuerò una simulazione gara” ha concluso lo spagnolo riferendosi all’ultimo giorno di test che si terrà lunedì prima del via della stagione che avverrà proprio in Qatar l’8 marzo.