Viñales: "Mi godo la vittoria, non penso al futuro"

Maverick Vinales questa volta non ha sbagliato alla partenza e si è messo davanti quasi subito. A differenza di una settimana fa in Australia, è riuscito a scappare e quando Marquez si è portato in seconda posizione, il pilota della Yamaha aveva già aperto un gap irrecuperabile, che ha saputo mantenere fino alla fine per firmare la sua seconda vittoria stagionale.

"Ero molto concentrato, ho dovuto spingere al massimo dal primo all'ultimo giro" ha riconosciuto Vinales. "A Phillip Island ho fatto l'errore di non attaccare subito e di rimanere nel gruppo. Qui volevo prendere il comando e spingere ed è quello che è accaduto. Ho avuto un grande passo per tutto il fine settimana, ritrovando le sensazioni australiane, con un grande feeling con la moto".

Il catalano ha costruito la sua vittoria giro dopo giro, dal momento che Marquez non ha mai gettato la spugna del tutto alle sue spalle.

"Stavo aspettando la fine, perché sapevo che se avessi calato il ritmo per un paio di giri, lo avrei pagato. Ma ho visto che il gap aumentava gradualmente" ha spiegato.

Un trionfo che segue la delusione della caduta dell'ultimo giro in Australia.

"Devo dire grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, specialmente dopo Phillip Island. Il team domenica scorsa mi ha accolto con un applauso invece che essere arrabbiati. Hanno fatto un lavoro eccellente per tutto il fine settimana e siamo stati molto costanti. Già dalla FP1 ho potuto fare un ottimo passo con le gomme usate. Siamo riusciti a mantenere il livello" ha detto.

Con quella di oggi, Vinales è riuscito a vincere sul tracciato malese in tutte le classi.

"125cc, Moto2 e ora MotoGP. Incredibile. Sono molto felice di essere riuscito a dare il 100% fin dall'inizio della gara e a portare la Yamaha alla vittoria".

Il pilota di Roses ha ottenuto un nuovo trionfo ed è salito al terzo posto nel Mondiale proprio nel momento in cui il suo futuro in Yamaha è stato messo in discussione.

"Sto vivendo questo momento, che è incredibile. Quindi non penso a nient'altro. Mi godo questa vittoria, al futuro ci penseremo. Sono concentrato a dare il massimo e dare alla squadra i risultati che merita" ha concluso.