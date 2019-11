Viñales: “Mi fa piacere che Ducati si interessi a me”

Ancora non è finito il 2019 e già si parla del 2021. Con la griglia di partenza della prossima stagione già determinata dopo la conferma dell’arrivo di Iker Lecuona in KTM, quest’inverno gli uffici del mondiale saranno in subbuglio. Vari nomi si presentano già come protagonisti e tra questi spunta quello di Maverick Viñales.

Dopo tre anni in Yamaha in cui non è riuscito a conquistare il titolo mondiale, l’irruzione di Fabio Quartararo è diventata una minaccia per il posto nel team ufficiale. Lo spagnolo continua però ad avere un buon biglietto da visita e non mancano le proposte. Una delle possibili destinazioni potrebbe essere Ducati, il cui direttore tecnico Gigi Dall’Igna ha riconosciuto che sta studiando quale possa essere l’alternativa migliore per affrontare Marc Marquez.

Alle lusinghe di Borgo Panigale, Viñales risponde: “Fa sempre piacere che una marca come Ducati si interessi a me, ma al momento sono molto concentrato su me stesso. Al futuro ci penseremo più in avanti”.

Il catalano è passato da Suzuki a Yamaha per lottare per il titolo, ma in questi tre anni è stato condizionato dalle difficoltà tecniche. Ma al momento, quello che deve fare è correre con la Casa di Iwata. Viñales vuole concludere la stagione in terza posizione nella classifica generale. Se questo fine settimana replica il successo dello scorso anno a Phillip Island, l’obiettivo sarebbe più vicino: “Stare in Yamaha mi ha reso più forte, mi ha fatto maturare, ho imparato molto. Questo weekend il primo obiettivo è il podio. Poi, se avrò l’opportunità di vincere, ce la metterò tutta”.

Le previsioni meteo però preannunciano un Gran Premio caratterizzato dalla pioggia. Il pilota Yamaha commenta: “La difficoltà di questo fine settimana sarà il tempo. Questa è una pista molto complicata, ma se si trova il momento giusto, si può andare molto veloci. Proveremo a trovare questo momento”.