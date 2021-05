Vinales: "Marc ha giocato bene le sue carte, io ero lento"

La sessione di qualifiche del Mugello di Maverick Vinales si è conclusa con tanta rabbia ed il mancato accesso alla Q2. Il pilota della Yamaha, costretto a scendere in pista già nel Q1, era indicato come uno dei candidati al passaggio del turno, ma non ha fatto i conti con Marc Marquez.

Lo spagnolo della Honda, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, ha visto in Vinales il pilota di riferimento cui accodarsi per l’intera sessione per cercare di passare in Q2.

Marc ha seguito sempre come un’ombra la Yamaha numero 12 facendo imbestialire Maverick. Vinales, poi, ha anche tentato di depistare il connazionale transitando in pit lane, ma neanche questo tentativo ha avuto l’effetto sperato.

Quando mancavano pochi secondi al termine della Q1 Vinales ha commesso una sbavatura nel terzo settore compromettendo ogni possibilità di passaggio in Q2 e domani sarà costretto a scattare dalla tredicesima casella.

Tutti si sarebbero aspettati dichiarazioni infuocate da parte di Vinales nei confronti di Marquez, ma il pilota della Yamaha, invece, è stato molto critico con sé stesso e con la squadra.

“Onestamente non ho alcun commento da fare sul comportamento di Marc. Noi non eravamo abbastanza veloci. Dopo le FP1 non ho mai avuto la sensazione di progredire. Abbiamo compiuto dei passi indietro invece che andare avanti. Non ci sono scuse per quanto accaduto oggi. Siamo semplicemente stati troppo lenti”.

Maverick non ha nemmeno invocato l’intervento della direzione gara affinché vengano presi provvedimenti per quanto fatto da Marquez.

“Non è il mio lavoro, ma è un compito della squadra. Io devo solo pensare a guidare ed essere concentrato su questo. Non siamo riusciti a passare in Q2 soltanto perché non eravamo abbastanza veloci”.

Vinales si è preso la responsabilità del risultato odierno sollevando Marquez da ogni colpa per l’atteggiamento in pista.

“Ero abbastanza concentrato e sapevo che mi stava seguendo. Ero consapevole che se avessi fatto un buon giro sarei riuscito ad entrare nel Q2, ma non sono stato abbastanza veloce”.

“Lui non mi ha disturbato, ha semplicemente giocato molto bene le sue carte e questo è tutto”.

Motorsport.com ha poi chiesto a Mario Meregalli cosa sia successo a Vinales in questa qualifica dal sapore agrodolce per la Yamaha. Se da un lato del box si è potuta celebrare una strepitosa pole di Quartararo, dall’altro l’atmosfera era decisamente diversa.

“Sembra che Marc stia migliorando giorno dopo giorno dato che ha cominciato a comportarsi come faceva prima” ha dichiarato Meregalli.

“Ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, e non voglio completare questa frase. Spero che la Race Direction prenda dei provvedimenti perché il suo comportamento, per me, non è stato corretto”.

