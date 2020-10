Vinales: "Ho provato a partire senza elettronica: non è andata"

Maverick Vinales è riuscito a limitare i danni a Le Mans, ma anche lui non ha approfittato della domenica storta di un Fabio Quartararo parso decisamente in difficoltà sotto alla pioggia. Poteva essere l'occasione per recuperare qualche punto, invece il pilota della Yamaha ne ha perso uno nei confronti del compagno di marchio, scendendo a -19.

Per lui la domenica del GP di Francia però si era messa in salita fin dai primissimi metri. Lo spagnolo ha deciso di provare a fare la partenza senza l'ausilio dell'elettronica. Una scelta che non ha dato i frutti sperati.

"Ho provato qualcosa di diverso alla partenza, ma non ha funzionato. Ho provato a partire da solo, senza elettronica. Durante il fine settimana era andata bene, ero sempre partito forte" ha detto Vinales.

"Poi, durante la gara di oggi, con tutto il rumore delle altre moto in griglia, non riuscivo a sentire la mia moto, quindi non ho potuto essere preciso. Alla prossima gara, torneremo a partire con l'elettronica, cercando di migliorare la partenza in questo modo".

Come se non bastasse, alla prima staccata Valentino Rossi è caduto davanti a lui, portandolo largo e facendolo precipitare in coda al gruppo. A quel punto per lui la gara si è fatta decisamente in salita.

"Spero che la sfortuna sia finita, perché nelle prime curve sono rimasto coinvolto nell'incidente con Vale. Per evitarlo sono dovuto andare dritto e mi sono ritrovato ultimo. Poi ho iniziato a battagliare con gli altri piloti, quindi non riuscivo a trovare un buon ritmo".

Se non altro, la cosa positiva è che dopo questo avvio era riuscito a trovare un buon ritmo sul bagnato, riuscendo ad andare a riprendere Quartararo e Mir, anche se resta la sensazione di aver sprecato un'occasione.

"Ma alla fine siamo stati veloce. Sono felice che la moto funzionasse bene sul bagnato, perché di solito facciamo un po' fatica. E' stato un peccato che la gara non sia durata un giro in più, perché stavo recuperando un secondo al giro su Fabio".

"Ma dobbiamo essere ottimisti, perché in qualche modo abbiamo salvato la gara, perdendo solo un punto in campionato. Questo è importante. La prossima gara andrà sicuramente meglio, perché Aragon è una pista che mi piace molto".