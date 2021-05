Vinales fa mea culpa: “Quartararo più coraggioso di me”

Dopo essersi reso protagonista di un inizio di gara energico che lo ha portato dalla terza alla prima posizione, Maverick Vinales si è perso con le prime gocce d’acqua ed è stato inghiottito dal gruppo al quarto giro del Gran Premio di Francia, poco prima di rientrare ai box per il cambio moto.

Dopo essere salito sulla M1 con gomme da bagnato, Vinales è rientrato in pista in ottava posizione ed è rimasto in quelle zone fino alla bandiera a scacchi, in cui è passato a 40 secondi dal vincitore Jack Miller e a 26 secondi da Fabio Quartararo, suo compagno di squadra in Yamaha, che ha chiuso il podio in terza posizione.

Questo risultato si può interpretare solo come un brutto passo indietro dello spagnolo, che arretra fino alla quinta posizione in classifica generale, anche se a 24 lunghezze dalla vetta, ovvero meno di una gara di svantaggio rispetto al leader Quartararo.

“Non ci sono scuse, ho commesso un errore tra la curva 8 e la curva 9, lì ho perso il filo. A partire da quel momento non sapevo più se la pista fosse asciutta o bagnata”, ha commentato un Vinales molto frustrato per il potenziale mostrato fino a prima che scendesse la pioggia.

“Sull’asciutto avrei potuto fuggire. La nostra moto funziona con molta acqua o su pista asciutta, ma in condizioni miste non va forte”, prosegue il pilota Yamaha. In questo senso, a Vinales è stato chiesto come Quartararo fosse riuscito a finire sul podio, tagliano il traguardo a quasi mezzo minuto da lui: “Fabio è stato più coraggioso di me quando è arrivata la pioggia ed eravamo entrambi con gomme slick. In quella fase mi ha guadagnato 20 secondi”.

