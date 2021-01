Vinales e Zarco ai test SBK di Jerez con delle moto stradali

Se per il primo test "vero" di MotoGP bisognerà attendere il mese di febbraio, la Superbike è impaziente di riaccendere i motori e tra due settimane avremo già un primo antipasto della stagione 2021.

Si comincia il 20 e 21 gennaio febbraio a Jerez de la Frontera e in pista ci saranno al completo le squadre ufficiali di Kawasaki (Jonathan Rea e Alex Lowes), Ducati (Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi) e Honda (Alvaro Bautista e Leon Haslam).

Sarà anche l'occasione per vedere all'opera i team satellite della Rossa con le loro nuove formazioni: nel Team GoEleven si concretizza di fatto uno scambio con Aruba, con Chaz Davies che arriva al posto di Rinaldi. In casa Barni invece ci sarà la prima presa di contatto di Tito Rabat con la Panigale V4.

In realtà però ci sarà anche un pizzico di MotoGP nella due giorni andaluse. La Honda aprirà le danze portando in pista la RC213V con il collaudatore Stefan Bradl, ma in pista ci saranno anche diversi piloti della classe regina che si cimenteranno su delle moto stradali.

E' il caso di Maverick Vinales, che sarà in sella alla Yamaha R1 con cui era andato alla scoperta dell'inedito tracciato di Portimao. Ma anche Johann Zarco, che utilizzerà la Panigale V4S utilizzata in diverse occasioni nella passata stagione. A fare compagnia al nuovo arrivato nel Pramac Racing ci sarà anche Michele Pirro, che a sua volta utilizzerà una Rossa stradale.

Test Jerez - Elenco completo iscritti

Pilota Team Categoria Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WSBK



Alex Lowes Álvaro Bautista Team HRC WorldSBK WSBK Leon Haslam Scott Redding Ducati Aruba.it WSBK



Michael Ruben Rinaldi Tito Rabat Barni Racing Team WSBK Chaz Davies Team GOELEVEN WSBK Isaac Viñales Orelac Racing WSBK Roberto Taccini WSSP * Team Pedercini WSBK * Prokastro Team EWC Michele Pirro Ducati STK Johann Zarco JZ5 STK Maverick Viñales Yamaha Monster Factory Team STK Stefan Bradl HRC Test team MotoGP