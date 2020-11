Vinales: "E' complicato senza telemetrista"

Era stato lo stesso Vinales ad anticipare la cosa ieri pomeriggio e nella tarda serata è stata la Yamaha a diffondere un comunicato per spiegare che cinque membri del team, tra cui il direttore sportivo Massimo Meregalli, erano stati messi in isolamento per un contatto con un positivo al COVID-19.

Il positivo è il telemetrista di Maverick e tra gli isolati c'è anche uno dei meccanici del pilota catalano.

"E' molto complicato, Davide (Marelli, il telemetrista), fa un grande lavoro, che ci aiuta molto. Sa dove e come gestire la potenza, e non si può sostituire, quindi non abbiamo il telemetrista nella mia squadra. E' complicato, ci mancano molte persone" ha insistito, mostrando dispiacere.

"Manca metà del mio box, non possiamo lavorare, non possiamo fare niente. Non è tutto perduto, ma è molto difficile. Non so se qualcuno ci aiuterà la settimana prossima, ma questo fine settimana non abbiamo nessuno, siamo soli".

Maverick ha montato un motore nuovo venerdì, quindi partirà dalla pitlane, ma oggi ha avuto problemi a lavorare con una moto sola, quindi non è escluso che debba montare anche un settimo motore.

"Se c'è un incidente posso prendere l'altra moto e fare tre giri, penso che in questo senso non avrò problemi e spero di non dover montare un settimo motore" ha detto.

Partendo dalla pitlane, Maverick non fissa un obiettivo.

"Non voglio pensarci, guiderò e cercherò di fare del mio meglio. Proverò a raggiungere Fabio (Quartararo, che parte 11esimo). E' l'unico obiettivo che ho in testa: non sarà facile, ma ci proverò".

Ascoltando tutti i piloti del marchio, sembra che la Yamaha li stia facendo impazzire quest'anno.

"In sostanza, il problema è che si passa dalla vittoria al 14esimo posto senza sapere perché. Questo incasina tutto, perché ogni gara devi azzerare. Capisco Fabio, perché sono con la Yamaha da diversi anni e l'ho vissuta. Ho speranza perché credo nella Yamaha, nel progetto e in quello che mi dicono, ma ci sono decisioni che non vengono prese nella maniera giusta e le paghiamo tutto l'anno" ha spiegato Maverick.

"E' una moto con una finestra di lavoro molto piccola. Mi piace vedere i video del passato e nel 2016, anche in pessime condizioni, Jorge Lorenzo e Valentino erano primo e secondo. Dovremmo tornare a quei riferimenti per capire cosa abbiano cambiato. Hanno delle moto degli anni passati con cui hanno vinto dei campionati, dovrebbero studiarle per capire cosa è cambiato".

Sicuramente, è stato un anno difficile per la Yamaha e per Maverick...

"E' difficile da assimilare, perché le cose accadono rapidamente e quindi è complicato mantenere una linea di lavoro o cercare soluzione. Come squadra dobbiamo continuare a lavorare e risolvere la questione. Se non quest'anno, almeno l'anno prossimo. Quest'anno sarebbe meglio, perché Marc (Marquez) non c'è e stiamo sprecando una grande opportunità" ha concluso il pilota di Roses.