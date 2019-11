Viñales: “Difficile vincere un titolo. Deve andarti tutto bene”

Maverick Viñales ha chiuso con il secondo tempo la prima giornata di prove libere a Valencia, a solo un decimo da Fabio Quartararo. Ma più della velocità sul giro secco, lo spagnolo ha mostrato un gran ritmo sul passo che potrebbe giovare alla gara di domenica.

Per il pilota Yamaha la seconda parte di stagione è stata eccezionale e solo la sfortuna gli ha impedito a volte di vincere più delle gue gare conquistate, ad Assen ed in Malesia: “La stagione è stata corta, a differenza degli altri anni, in cui in questo momento diventava un po’ pesante. Quest’anno siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale alla fine, ora bisogna continuare così l’anno prossimo, continuando a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora”.

Il brutto inizio di campionato ha compromesso il 2019 di Viñales, che nonostante il suo ottimo livello attuale, al momento può lottare solo per la terza posizione in campionato: “Il grande problema di inizio stagione erano le partenze, lì perdevamo tutte le nostre opzioni. Molte volte negli ultimi 15 giri il ritmo era migliore dei piloti di testa, ma perdevamo tutto con una brutta partenza”.

“A volte eravamo molto forti, ma partivo male e mi trovavo moto davanti che non potevo superare e perdevo molto tempo. Altre volte non abbiamo scelto la gomma giusta…”, senza menzionare le volte in cui è stato buttato giù in gara.

Con l’attuale livello di guida e velocità, si potrebbe pensare che Maverick possa lottare per il titolo, se fosse costante per tutta la stagione: “Non lo so, è difficile lottare per un mondiale, bisogna dare molto e tutto deve essere al suo posto. Ovviamente vogliamo mantenere il livello attuale, perché mi sento bene e posso dare un po’ di più, quindi bisogna sempre continuare a migliorare”.

Per quanto riguarda la lotta per la pole, lo spagnolo non scarta nessuna opzione: “Non ho guardato molto i tempi degli altri, non so chi sarà della parte, sono concentrato sul miglioramento della moto e sul lavoro per la gara. Ma è ovvio che è molto importante essere fra i primi tre nel Q2, questo è l’obiettivo”.