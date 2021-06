Viñales cambia capo tecnico: via Garcia, arriva Galbusera

Maverick Vinales cambierà per la seconda volta dal suo arrivo in Yamaha il capo meccanico. Lo spagnolo aveva ereditato il responsabile tecnico di Jorge Lorenzo quando lo aveva sostituito all’inizio del 2017. Ma, dopo due stagioni con vedute diverse, nell’agosto del 2018 aveva deciso di rinunciare a Ramon Forcada e prendere al suo posto il suo amico Esteban Garcia, che avrebbe sostituito il capo tecnico spagnolo surante tutto il 2019.

Garcia, con cui era stato campione del mondo in Moto3, è durato solo due stagioni, dato che quest’anno Maverick lo ha sostituito con il veterano Galbusera, ex capo tecnico di Rossi. I due avevano deciso di prendere strade diverse alla fine del 2019 dopo aver affermato che le idee fossero finite. Galbusera era finito nel test team insieme a Jorge Lorenzo nel 2020 e fino ad ora era con Cal Crutchlow.

Come anticipato da The Race e confermato da Motorsport.com, anche se in Yamaha chiedono prudenza e che si aspetti l’annuncio ufficiale di questo giovedì, Galbusera sarà già questo fine settimana nel box di Maverick, che domenica scorsa ha dato la colpa al suo team per i problemi di setup della moto.

Galbusera aveva già visitato il box Yamaha lo scorso fine settimana durante il Gran Premio d’Italia, salutando affettuosamente Vinales, anche se la notizia del nuovo arrivo è arrivata solamente nella serata di ieri.

Chi è Galbusera?

Il nuovo tecnico di Vinales vanta una lunga esperienza, dato che ha debuttato nel mondiale nel 1979, lavorando quattordici stagioni in 250cc con piloti come Alessandro Gramigni o Paolo Casoli, per passare poi ai raid africani, compresa la Parigi-Dakar, con Michele Rinaldi. Nel 1994 è tornato al mondiale in 500cc con il team Cagiva insieme a John Kocinski.

Galbusera è poi approdato in Yamaha, dove è rimasto fino al 2011 con funzioni di campo tecnico e direttore tecnico nei mondiali Superbike e Supersport, insieme a piloti come Troy Corser, Noriyuki Haga, Cal Crutchlow e Ben Spies, ottenendo diverse vittorie e il titolo mondiale Superbike nel 2009. Dal 2012 al 2013 ha lavorato con Marco Melandri nel team BMW in Superbike.

Alla fine del 2013, dopo aver rotto con il suo capo tecnico di tutta la vita Jeremy Burgess, Valentino Rossi ha annunciato l’ingaggio di Galbusera, che è stato il suo capo tecnico fino al 2019, quando è stato sostituito da David Munoz, nel 2020.

In questi ultimi due anni, Galbusera ha lavorato nel test team Yamaha con Lorenzo (2020) e ora con Cal Crutchlow.

