Viñales: “Aragon è una pista Honda, difficile batterle”

Con i risultati odierni, sembra che Honda, che ha dominato entrambe le sessioni di libere del Gran Premio di Teruel, sia di nuovo in lotta per le posizioni di testa. Questo può complicare le cose ai piloti di punta che vogliono continuare a vincere gare in questo finale di stagione.

Maverick Vinales, che ha chiuso il venerdì con il secondo tempo, analizza la situazione attuale che vede la Honda come ago della bilancia: "La cosa buona è che se tu sei davanti e loro si mettono fra te ed i tuoi avversari, è perfetto. Ma se avviene il contrario è un disastro. Quindi non so dire se il fatto che Honda sia tornata sia positivo o negativo. Per me è interessante, cedo che Honda sia una buona moto ed è ottimo che lo stiano dimostrando i piloti, perché ci sono più moto in gradi di vincere e la competizione è più elevata".

"Nakagami sta facendo bene già da molte gare - prosegue il pilota Yamaha - In Austria, nella seconda gara, era sul punto di salire sul podio, andava molto forte. Vedo che fanno piccoli passi, ma hanno migliorato molto. Anche Alex Marquez ha fatto progressi, si vede che guida in maniera molto più aggressiva rispetto a prima e sicuramente questo è un beneficio per lo stile della Honda".

Con le moto della Casa Alata così competitive, Vinales vede difficile salire sul gradino più alto del podio domenica: "Noi proveremo a stare lì e batterli, ma non sarà facile, perché Aragon è una pista molto favorevole a loro. Marc Marquez lo ha dimostrato lo scorso anno, quando ha girato in 1'46" nella prima sessione di prove libere. Anche Valencia è una pista Honda, quindi proveremo a rendere loro la vita difficile, perché faremo fatica a batterle".

In particolare, Nakagami è quinto nella classifica generale, a soli 17 punti dallo stesso Vinales, che paga 29 lunghezze da Joan Mir: "Nakagami può lottare per il campionato, il problema che ha sempre avuto è stato in qualifica, perché poi in gara ha sempre il ritmo per poter lottare per il podio. Il mondiale è molto strano e quando si ha uno scarto di 20 o 25 punti, può succedere di tutto".

Se Honda è tornata competitiva, le KTM stanno sparendo nelle ultime gare. Però Dani Pedrosa, collaudatore della Casa austriaca, ha completato un test giovedì scorso a Valencia e questo può far sì che il team possa tornare ad essere pericoloso nel doppio appuntamento sul tracciato di Cheste.

"Valencia è una buona pista per loro, se provano lì, arriveranno alle gare con le idee chiare. Il Circuito di Ricardo Tormo si adatta a molte moto ed è difficile da capire. Quando KTM va forte è difficile da battere, ha molto grip e tanta trazione".

Ad ogni modo, per Vinales avere due gare consecutive sulla stessa pista non è andata male, fino ad ora: "Correre per due volte di seguito sullo stesso tracciato ci dà buoni risultati, si possono provare idee per cui in un fine settimana non si ha tempo e si può perdere una sessione perché già si ha la base fatta nel precedente gran premio".

Nonostante la seconda posizione odierna, il pilota Yamaha non è stato così brillante come la scorsa settimana: "Non ho potuto lavorare molto sul passo perché ho provato delle cose diverse, ma quando abbiamo messo insieme tutto siamo andati molto bene e sono riuscito a fare un giro veloce. Abbiamo trovato alcune cose buone ed abbiamo fatto un buon lavoro per portare anche delle cose a Valencia".

Infine, Vinales spera di migliorare durante il fine settimana su questa pista: "Oggi era una giornata complicata, perché non c'era molto grip. Ma abbiamo fatto un buon tempo e questo mi lascia tranquillo perché la pista migliorerà fino a domenica, e noi con lei".