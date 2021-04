Vinales: “Adesso non mi faccio offuscare la mente dai problemi”

Maverick Vinales è stato il primo vincitore della stagione nella gara inaugurale del Qatar e condivide il secondo posto nella classifica generale con il suo compagno di squadra Fabio Quartararo, una posizione che spera di poter difendere, se non migliorare, nel Gran Premio del Portogallo.

Tuttavia, le prime impressioni dopo le prime libere di Portimao non sono state delle migliori: “Non abbiamo avuto un buon feeling, è qualcosa che ha a che fare con il grip, perché abbiamo provato entrambe le gomme e il problema è stato lo stesso. Sono contento perché almeno l’accesso al Q2 al momento è assicurato se domani succede qualcosa”.

A differenza dello scorso anno, Vinales si è mostrato tranquillo nonostante non sia riuscito a girare come voleva lui né ad avere la moto come gli piace: “La cosa importante è soprattutto capire le cose, allora stai tranquillo. Come oggi, non avevo un buon feeling, ma quando ho finito le prove abbiamo capito cosa succede e questo ti fa essere tranquillo. Quello che è cambiato rispetto all’anno scorso è che provo a capire cosa succede, non farmi offuscare la mente dai problemi”.

Cal Crutchlow, nuovo collaudatore Yamaha, questo fine settimana è a Portimao. A Maverick è stato chiesto se avesse potuto scambiare qualche informazione con il britannico: “Oggi al momento non ho parlato con lui, più tardi vedremo se potremo scambiarci qualche opinione nella riunione che facciamo noi piloti. È sempre importante vedere cosa dice qualcuno da fuori”.

Infine, è arrivata la domanda di rito su Marc Marquez, rientrato proprio in Portogallo. Al pilota Yamaha è stato chiesto se lo vede in lotta per la vittoria domenica: “Probabilmente lo sarà, non mi ha sorpreso la sua prestazione, non si dimentica come si va in moto. Si fa un po’ di fatica per le questioni fisiche, ma non ci si scorda come si guida, perciò sicuramente sarà davanti”.

